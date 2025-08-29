Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu

Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.

Brüssel/Dresden. Der illegale Welpenhandel floriert - auch in Sachsen. Meist stammen die Händler aus Osteuropa. Für sie ist das ein Millionengeschäft. Denn trotz öffentlicher Warnungen lassen sich Menschen immer wieder auf diese skrupellosen Hunde-Deals ein, wie erst kürzlich ein Prozess in Zwickau wieder offenbarte. Dabei ging es unter anderem um einen Pekinse-Mischlingswelpen, den Ungarinnen als reinrassig und mit falschen Papieren für mehr als 1000 Euro veräußert hatten. Ein Zwickauer hatte ihnen zudem einen ganz jungen Shar Pei für 900 Euro abgekauft. Dass beide Hunde weder gechipt noch gegen Tollwut geimpft waren, erfuhren die Käufer erst Wochen später. In einigen Fällen waren ungarische, in der EU nicht gültige Impfpässe vorgelegt worden.

Schätzung: 50.000 Welpen werden jährlich in Europa illegal gehandelt

2024 registrierten die sächsischen Behörden 93 Hundewelpen, die ohne gültige Papiere nach Deutschland gebracht worden waren. In 90 Fällen stand dahinter die Absicht, die Tiere illegal zu veräußern. Das geht aus einer Antwort auf eine Anfrage der sächsischen Linksfraktion hervor. Doch das ist offenbar nur die Spitze eines Eisberges. Nach Schätzung der Europäischen Kommission werden jährlich 50.000 Welpen illegal in Europa gehandelt.

Tierschützerinnen: Kriminelle gehen immer raffinierter vor

„Auch wir bekommen nahezu täglich Hinweise auf illegale Hundeverkäufe“, sagte Fiona Kaps, Tierschützerin vom Verein „Vier Pfoten“, vor dem Zwickauer Gericht. Doch inzwischen gingen die Händler raffinierter vor. „Das macht es schwerer, ihnen auf die Spur zu kommen.“ Das Verfahren in Zwickau sei fast ein Glücksfall gewesen. Jetzt will das Europaparlament dem illegalen Hunde- und Katzenhandel aber einen wirksamen Riegel vorschieben - und hat schon neue Regeln beschlossen.

Viele Welpen wie dieser Golden Retriever, die aus einem Tiertransporter gerettet wurden, landen in ohnehin schon überfüllten Tierheimen. Bild: David-Wolfgang Ebener/dpa Viele Welpen wie dieser Golden Retriever, die aus einem Tiertransporter gerettet wurden, landen in ohnehin schon überfüllten Tierheimen. Bild: David-Wolfgang Ebener/dpa

Das sollten alle Hunde- und Katzenhalter jetzt wissen

Jeder Hund und jede Katze in der EU muss demnach künftig gechippt werden – egal, ob sie von Züchtern, Tierheimen oder privat gehalten werden. Die Mikrochip-Nummer und weitere Informationen wie zum Alter oder der Herkunft sollen in einer nationalen Datenbank gespeichert und dann auch in einer zentralen EU-Datenbank abgerufen werden können. Tiere, die aus Nicht-EU-Ländern eingeführt werden, müssen demnach ebenfalls schon vor der Einreise gechipt sein und innerhalb von zwei Tagen registriert werden.

Jede dritte Freigängerin in Deutschland ungechipt

Allein in Deutschland leben nach Angaben des Zentralverbands Zoologischer Fachbetriebe Deutschland etwa 15,9 Millionen Katzen und 10,5 Millionen Hunde. Wie viele davon gechipt sind, ist unbekannt. Schätzungen zufolge dürfte es bei den Hunden ein Großteil sein. Bei den Katzen hingegen wird angenommen, dass fast jede dritte Freigängerin ungechipt ist.

Übergangsfristen geplant

Für die Umsetzung dieser Neuregelung gibt es aber lange Übergangsfristen: Nach fünf Jahren müssen alle Hunde und erst nach zehn Jahren alle Katzen gechippt und registriert sein. Der Chip ist ein winziger, reiskorngroßer Transponder, der vom Tierarzt mit einer Spritze unter der Haut eingepflanzt wird. Das Ganze dauert nur wenige Sekunden, eine Narkose ist nicht nötig. Mit einem speziellen Gerät lässt sich der Chip dann sehr leicht auslesen. Das ist zum Beispiel auch sehr hilfreich, wenn das Tier entlaufen sein sollte. Für die Reise mit Hunden und Katzen in der EU soll künftig zudem ein EU-Haustierausweis erforderlich sein, der vom Tierarzt ausgestellt wird. Die Kosten fürs Chippen, Impfen, Registrieren und den neuen Haustierauswies werden auf 100 bis 250 Euro geschätzt.

Online-Handel wird an die Leine genommen

Den Handelsumsatz mit Hunden und Katzen in der EU beziffert die EU-Kommission auf 1,3 Milliarden Euro pro Jahr. 60 Prozent der Hunde und Katzen würden online erworben, heißt es. So wurden laut einer Auswertung der Tierschutzorganisation Peta allein in Deutschland nur im Juli 2025 über 15.000 Welpen auf den vier größten Onlineportalen angeboten. Häufig würden die Tiere von den Verkäufern unter schlechten Bedingungen gehalten, unzureichend versorgt oder in zu jungem Alter verkauft. Deshalb soll auch der Verkauf von Hunden und Katzen in Tierhandlungen in der gesamten EU verboten werden. Der Online-Handel soll außerdem stärker reguliert werden: Anbieter müssen sich registrieren, und Plattformen sind verpflichtet, die Herkunft der Tiere zu prüfen und transparent zu machen. Das soll vor allem Spontankäufe und das sich oft daran anschließende Tierleid unterbinden. In Deutschland ist der Verkauf von Hunden und Katzen in Tierhandlungen deshalb schon länger verboten.

Strengere Regeln für Zucht und Haltung

Zudem hat das EU-Parlament strengere Regeln für Zucht und Haltung beschlossen: Verstümmelungen wie das Kupieren von Ohren und Schwänzen sind künftig verboten, ebenso qualvolle Zuchtpraktiken. Obligatorische Ruhezeiten zwischen Trächtigkeiten und ein Mindestzeitraum von acht Wochen, in dem Welpen und Kätzchen nicht von ihren Müttern getrennt werden dürfen, sollen eingeführt werden.

Tierschützer raten, bei der Adoption oder beim Kauf unbedingt auf registrierte Tierheime und Züchterinnen oder Züchter. zu achten. „ Ein Hund aus dem Tierheim ist im Hinblick auf nachhaltigen Tierschutz immer die bessere Entscheidung – und künftig auch im Hinblick auf die Bürokratie: Tierheimtiere sind in der Regel bereits mit allen nötigen Unterlagen wie Chipnummer, Impfpass und Gesundheitsnachweisen ausgestattet“, heißt es.

Die neuen Vorschriften müssen noch mit den EU-Mitgliedsländern verhandelt werden. Der EU-Ministerrat hat dafür schon das Mandat erteilt. Bis die Vorgaben tatsächlich in Kraft treten, können daher aber noch mehrere Monate vergehen. (juerg)