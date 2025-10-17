Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sachsen will den Schutz vor häuslicher Gewalt stärken (gestellte Szene).
Sachsen will den Schutz vor häuslicher Gewalt stärken (gestellte Szene). Bild: Symbolfoto: Jonas Walzberg/dpa
Sachsen
Neues Polizeigesetz: Sachsen stärkt Schutz vor häuslicher Gewalt
Redakteur
Von Luisa Ederle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der neue Entwurf zum sächsischen Polizeigesetz reagiert auf die steigende Zahl von Fällen häuslicher Gewalt. Er sieht mehr Handlungsspielraum für die Polizei vor – auch zum Schutz von Angehörigen.

Die sächsische Polizei soll deutlich mehr Befugnisse bei Fällen von häuslicher Gewalt erhalten. Wie aus dem Entwurf des neuen Polizeivollzugsdienstgesetzes hervorgeht, können Polizisten künftig bereits bei Androhung von Gewalt einschreiten und Platzverweise aussprechen.
