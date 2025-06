Neues Ranking zu Phantasialand, Europa-Park & Co.: Können die sächsischen Freizeitparks gegen die Branchenriesen mithalten?

Rasante Loopings, schaurige Geisterbahnen, zauberhafte Märchenwelten – über 100 Freizeitparks in Deutschland buhlen um Familien und Nervenkitzel-Junkies. So (un)beliebt sind die sächsischen.

Chemnitz. Ein Tag Spaß kostet im teuersten Freizeitpark Deutschlands eine vierköpfige Familie inzwischen schon bis zu 321 Euro – und zwar noch ganz ohne Burger, Limo, Popcorn und Co. Wer spontan ein Ticket an der Tageskasse kauft, zahlt zudem bis zu 43 Euro extra. Das geht aus einem Ranking hervor, für das das Reiseportal Travelcircus zum achten Mal die 47 angesagtesten Parks unter die Lupe genommen hat. Eingeflossen in die Bewertung sind dabei unter anderem das Preis-Leistungsverhältnis, die Bekanntheit, die Bewertungen bei Google und TripAdvisor, der Spaßfaktor für alle Altersgruppen und die Anzahl der Fans und Beiträge zum Park auf Instagram und Facebook.

Der Europa-Park ist auch der Instagram-Star unter den deutschen Parks

Spektakuläre Achterbahnen wie die „Voltron Nevera powered by Rimac“ sind ein Markenzeichen des Europa-Parks in Rust. Bild: Philipp von Ditfurth/dpa Spektakuläre Achterbahnen wie die „Voltron Nevera powered by Rimac“ sind ein Markenzeichen des Europa-Parks in Rust. Bild: Philipp von Ditfurth/dpa

Das Ergebnis: Das Gesamtranking führt unangefochten der Europa-Park im badischen Rust an. 14 Achterbahnen, 12 spritzige Wasserattraktionen und über 55 familiengerechte Highlights katapultieren ihn an die Spitze. Zudem ist er der Instagram-Star unter den Freizeit-Parks in Deutschland: Gefeiert werden vor allem die spektakulären Attraktionen und liebevoll gestalteten Themenbereiche. Besonders punkten kann er zudem laut Travelcircus mit vielen tollen Bewertungen und einem hohen Spaßfaktor für jedes Alter.

Phantasieland glänzt mit Rookburgh-Fotomotiv

In der Rookburgh-Welt im Freizeitpark Phantasialand verschmelzen der Flying Launch Coaster F.L.Y., das Hotel Charles Lindbergh und die Welt von Rookburgh zu einer Einheit. Sie ist ein sehr beliebtestes Fotomotiv. Bild: Phantasialand In der Rookburgh-Welt im Freizeitpark Phantasialand verschmelzen der Flying Launch Coaster F.L.Y., das Hotel Charles Lindbergh und die Welt von Rookburgh zu einer Einheit. Sie ist ein sehr beliebtestes Fotomotiv. Bild: Phantasialand

Auf Platz zwei folgt das Phantasialand in Brühl bei Köln mit viel Lob auf Google und TripAdvisor, den meisten Suchanfragen im Netz, der Steampunk-Welt Rookburgh als äußerst beliebtem Fotomotiv und vielen Attraktionen für jede Altersgruppe. Dahinter reiht sich der Heide-Park in Soltau ein. Er hat ebenfalls sehr viele Fans, ist im Netz sehr gefragt und lockt sowohl Jung als auch Alt mit einer Menge Fun.

Auch die Attraktionen im Heide-Park in Soltau haben viele begeisterte Fans, die auf Social Media aktiv sind. Bild: Philipp Schulze/dpa/Archiv Auch die Attraktionen im Heide-Park in Soltau haben viele begeisterte Fans, die auf Social Media aktiv sind. Bild: Philipp Schulze/dpa/Archiv

So schlagen sich der Freizeitpark Plohn, Karls Erlebnis-Dorf in Döbeln und Belantis

Die Achterbahn Dynamite zählt im Freizeitpark Plohn zu den Hauptattraktionen. Bild: Jan Woitas/dpa Die Achterbahn Dynamite zählt im Freizeitpark Plohn zu den Hauptattraktionen. Bild: Jan Woitas/dpa

Aus Sachsen haben es dieses Mal aber sogar gleich drei Freizeitparks in die Top 25 geschafft. Am besten bewertet ist der Freizeitpark Plohn. Er überzeugt demnach mit seinem Preis-Leistungsverhältnis, vielen sehr guten Bewertungen und dem Spaßfaktor für jedes Alter. Bei der Bekanntheit und auf Social Media gibt es aber noch viel Luft nach oben. Insgesamt reicht es aber für einen guten elften Platz. Karls Erlebnis-Dorf in Döbeln ist hingegen ein Senkrechtstarter: Dieser Park ist in der Rangliste im Vergleich zum Vorjahr sensationell gleich um 14 Plätze nach oben geklettert und auf Rang 24 gelandet - dank vieler Top-Bewertungen und Angebote, die allen Generationen Freude bereiten. Noch knapp einen Platz davor hat sich der Belantis Park Leipzig durch gute Bewertungen und einen hohen Spaßfaktor in die Rangliste gedrängt: Dieser Park hat emsige Fans und laut Rangliste die zehntmeisten Posts pro Follower.

Robert Dahl gelang mit seinem Karls Erlebnis-Dorf in Döbeln ein Senkrechtstart in der Rangliste und schoss um 14 Plätze nach oben. Bild: Sebastian Kahnert/dpa Der Freizeitpark Belantis in Leipzig ist kürzlich an das französische Unternehmen Compagnie des Alpes verkauft worden, das nach eigenen Angaben nun in neue Attraktionen investieren will. Wegen vieler emsiger Fans, die viele Posts auf Social Media absetzen, hat er es aber auch so in die Top 25 der Rangliste geschafft. Bild: Jan Woitas/dpa Robert Dahl gelang mit seinem Karls Erlebnis-Dorf in Döbeln ein Senkrechtstart in der Rangliste und schoss um 14 Plätze nach oben. Bild: Sebastian Kahnert/dpa Der Freizeitpark Belantis in Leipzig ist kürzlich an das französische Unternehmen Compagnie des Alpes verkauft worden, das nach eigenen Angaben nun in neue Attraktionen investieren will. Wegen vieler emsiger Fans, die viele Posts auf Social Media absetzen, hat er es aber auch so in die Top 25 der Rangliste geschafft. Bild: Jan Woitas/dpa

Sonnenlandpark super bewertet

Ein Riesenrad ist neben einem Riesenrutschenturm und einem Wildgehege eines der Aushängeschilder des Sonnenlandparks Lichtenau im Landkreis Mittelsachsen. Bild: Jan Woitas/dpa Ein Riesenrad ist neben einem Riesenrutschenturm und einem Wildgehege eines der Aushängeschilder des Sonnenlandparks Lichtenau im Landkreis Mittelsachsen. Bild: Jan Woitas/dpa

Der Sonnenlandpark Lichtenau bei Chemnitz kann zumindest in einer der Kategorien mit den Riesen der Branche mehr als mithalten: Bei den Bewertungen auf Google und Tripadvisor schafft er es in die Top 8. Auch der Freizeitpark Plohn gelingt in dieser Sparte mit einem Platz in den Top 12 ein Coup. Ob rasante Loopings, waghalsige Launch-Coaster oder familienfreundliche Modelle – mit seinen sechs Achterbahnen überzeugt Plohn auch in dieser Spezialrangliste und landet auf Platz acht.

Sachsens Parks vergleichsweise günstig

Auch auffällig: Die drei Freizeitparks in Sachsen sind noch vergleichsweise günstig. So kostet die Tageskarte für eine vierköpfige Familie mit Kindern ohne ermäßigten Eintritt für den Freizeitpark Plohn online 156 Euro, für den Freizeitpark Belantis 155,60 und für Karls Erdbeer-Erlebnis-Dorf mit vielen, aber nicht allen Attraktionen inklusive 50 Euro. Erfreulich: Zu den sieben Freizeitparks, die 2025 komplett auf einen Preissprung verzichten, gehört auch Karls Erlebnis-Dorf in Döbeln.

Eintrittspreise sprengen Budget vieler Familien

Andere langen hingegen inzwischen schon so kräftig hin, dass der Eintritt das Budget vieler Familien sprengen dürfte. So ist der beliebteste auch der teuerste. So verlangt der Europa-Park laut Travelcircus online schon 281 Euro für eine vierköpfige Familie. Auch im Phantasialand, Legoland Deutschland und Movie Park Germany muss eine Familie demnach deutlich über 200 Euro für einen Tag Nervenkitzel zahlen. Ein Tipp für Sparfüchse: unbedingt online buchen. Denn viele Parks verlangen vor Ort bis zu zehn Euro extra pro Person. Supermärkte locken zudem regelmäßig mit 2-für-1-Gutscheinen – wer seinen Freizeitpark-Trip also rechtzeitig plant, kann locker mehrere Dutzend Euro sparen. Große Parks haben ohnehin oft gar keine Tageskasse mehr.

Mächtig an der Preisspirale gedreht

Die Freizeitpark haben in den vergangenen Jahren mächtig an der Preisschraube gedreht. So sind die Durchschnittspreise laut Travelcircus seit 2011 um 88,13 Prozent in die Höhe geschossen. Preisrakete ist dabei demnach der Bayern-Park mit einer Erhöhung um 150 Prozent. Mit nur 1,91 Prozent im Schnitt fällt die diesjährige Preiserhöhung allerdings relativ moderat aus.

Auch noch bis zu 15 Euro nur fürs Parken

Hinzu kommt aber: Meist heißt es „Bitte Parkticket ziehen“ – und das kann noch einmal ins Geld gehen. Pro Tag werden dann zwischen 3 und 15 Euro fällig. Spitzenreiter sind laut Travelcircus der Peppa Pig Park in Günzburg, das Legoland Deutschland sowie der Heide-Park. Erfreulich: In Plohn und bei Karls in Döbeln parken Besucher gratis, bei Belantis sind es fünf Euro. (juerg)