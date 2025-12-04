Neues Straßengesetz: Marode Straßen und Brücken sollen schneller saniert werden

Sachsen
Aufwändige Planungsverfahren sollen wegfallen, wenn nur saniert oder ersetzt wird. Das soll auch Neubauten beschleunigen.
Marode Straßen und Brücken sollen in Sachsen künftig schneller saniert werden können. Dazu hat das Kabinett eine Reform des Straßengesetzes auf den Weg gebracht. Die zentrale Änderung: Für Sanierungen und Ersatzbauten, die an derselben Stelle und in gleicher Größe entstehen, sollen keine langen Planfeststellungsverfahren mehr nötig sein....
