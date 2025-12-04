Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Für die Sanierung bestehender Straßen oder Ersatzneubauten von Brücken oder Stützmauern sollen künftig aufwändige Planfeststellungsverfahren entfallen.
Für die Sanierung bestehender Straßen oder Ersatzneubauten von Brücken oder Stützmauern sollen künftig aufwändige Planfeststellungsverfahren entfallen. Bild: Eckhard Sommer
Sachsen
Neues Straßengesetz: Marode Straßen und Brücken sollen schneller saniert werden
Redakteur
Von Tobias Wolf
Aufwändige Planungsverfahren sollen wegfallen, wenn nur saniert oder ersetzt wird. Das soll auch Neubauten beschleunigen.

Marode Straßen und Brücken sollen in Sachsen künftig schneller saniert werden können. Dazu hat das Kabinett eine Reform des Straßengesetzes auf den Weg gebracht. Die zentrale Änderung: Für Sanierungen und Ersatzbauten, die an derselben Stelle und in gleicher Größe entstehen, sollen keine langen Planfeststellungsverfahren mehr nötig sein....
