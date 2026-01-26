Sachsen
Vor einer Woche hat Sachsens CDU/SPD-Regierung eine Reihe von Prüfaufträgen in eigener Sache beschlossen – auch zur „Abschaffung von Beauftragtenposten“. Wie viele gibt es überhaupt?
Das Video für den Regierungsapparat dauerte zweieinhalb Minuten – und ist acht Jahre her. Der damals frisch vereidigte Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) spricht darin von einem Arbeitsvertrag, den er ebenso wie die Mitarbeiter der Landesverwaltung mit dem Freistaat geschlossen habe – und davon, dass das Stellenkürzel „k.w.“...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.