„Niemand muss Angst um Arbeitsplatz haben“: Kretschmer verteidigt Plan zu Personalabbau und Umstrukturierung in Sachsen

Vor einer Woche hat Sachsens CDU/SPD-Regierung eine Reihe von Prüfaufträgen in eigener Sache beschlossen – auch zur „Abschaffung von Beauftragtenposten“. Wie viele gibt es überhaupt?

Das Video für den Regierungsapparat dauerte zweieinhalb Minuten – und ist acht Jahre her. Der damals frisch vereidigte Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) spricht darin von einem Arbeitsvertrag, den er ebenso wie die Mitarbeiter der Landesverwaltung mit dem Freistaat geschlossen habe – und davon, dass das Stellenkürzel „k.w."...