MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Nachrichten
  • |
  • Sachsen
  • |

  • „Niemand muss Angst um Arbeitsplatz haben“: Kretschmer verteidigt Plan zu Personalabbau und Umstrukturierung in Sachsen

Videobotschaft des Ministerpräsidenten an Sachsens Bedienstete.
Videobotschaft des Ministerpräsidenten an Sachsens Bedienstete. Bild: Screenshot: Youtube Staatskanzlei/FP
Videobotschaft des Ministerpräsidenten an Sachsens Bedienstete.
Videobotschaft des Ministerpräsidenten an Sachsens Bedienstete. Bild: Screenshot: Youtube Staatskanzlei/FP
Sachsen
„Niemand muss Angst um Arbeitsplatz haben“: Kretschmer verteidigt Plan zu Personalabbau und Umstrukturierung in Sachsen
Redakteur
Von Tino Moritz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vor einer Woche hat Sachsens CDU/SPD-Regierung eine Reihe von Prüfaufträgen in eigener Sache beschlossen – auch zur „Abschaffung von Beauftragtenposten“. Wie viele gibt es überhaupt?

Das Video für den Regierungsapparat dauerte zweieinhalb Minuten – und ist acht Jahre her. Der damals frisch vereidigte Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) spricht darin von einem Arbeitsvertrag, den er ebenso wie die Mitarbeiter der Landesverwaltung mit dem Freistaat geschlossen habe – und davon, dass das Stellenkürzel „k.w.“...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.01.2026
4 min.
Ärger am Fichtelberg: Berliner eröffnen Parkplatz am Skihang – „Widerrechtlich“, sagt der Bürgermeister
Das Foto zeigt vorn die Eisbahn und den städtischen Parkplatz. Links daneben die Zufahrt zu der Fläche, auf der einst der „Alte Club“ stand.
Wo einst der berühmte „Alte Club“ stand, sollen künftig bis zu 100 Autos Platz finden. Die Pläne der Eigentümer stoßen allerdings in Oberwiesenthal auf Widerstand. Auch weil der Parkplatzbetrieb schon läuft.
Kjell Riedel
20.01.2026
7 min.
Weniger Behörden, Beauftragte, Beiräte, Beamte - und ein teureres Bildungsticket? Was Kretschmers Koalition in Sachsen plant
Gelingt ausgerechnet Sachsens erster CDU/SPD-Minderheitsregierung - hier kurz nach ihrer Ernennung am 19. Dezember 2024 - ein „großer Wurf“ bei der Verschlankung der Landesverwaltung?
Die CDU/SPD-Minderheitsregierung denkt über eine ganze Reihe an Strukturmaßnahmen innerhalb der Landesverwaltung nach. Kommt es im Frühjahr tatsächlich zum angekündigten „großen Wurf“?
Tino Moritz
14.01.2026
3 min.
„Schluss mit Sonntagsreden und Lippenbekenntnissen“: Was die neue „Allianz für Sachsen“ von Kretschmers Koalition verlangt
Sachsens Wirtschaftsminister Dirk Panter (SPD) bei einem Besuch des Betriebs vom Chemnitzer IHK-Präsidenten Max Jankowsky.
Verbandschefs aus Wirtschaft und Kommunen halten eine „Reformagenda“ für überfällig. Spätestens zur Jahresmitte wollen sie Ergebnisse sehen.
Tino Moritz
26.01.2026
1 min.
Dorf im Erzgebirge schafft Annahmestelle für Grünschnitt ab
Grünschnitt auf einem Wertstoffhof. In Schönheide wird es so eine Annahmestelle nicht mehr geben.
Zu viel Aufwand, zu wenig Nutzer – deshalb hat sich die Gemeindeverwaltung Schönheide zur Abschaffung eines Services entschieden.
Heike Mann
16:06 Uhr
3 min.
Selenskyj besteht auf EU-Beitritt für Ukraine schon 2027
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sieht eine EU-Mitgliedschaft für sein Land schon 2027 als wichtige Sicherheitsgarantie. (Archivbild)
Der ukrainische Präsident Selenskyj wirbt beim österreichischen Kanzler Stocker für einen raschen EU-Beitritt der Ukraine. Die Mitgliedschaft sieht er als Sicherheitsgarantie für sein Land.
16:13 Uhr
3 min.
Anwohnerin warnt vor Giftköder auf Chemnitzer Schillerplatz
Schneckenkorn auf der Wiese am Schillerplatz. Wer hat es verteilt?
Eine Hundehalterin entdeckt blaue Pellets und tippt auf Rattengift, mit dem Hunde geschädigt werden sollen. Das sei es nicht, sagt ein Schädlingsbekämpfer. Gefährlich sei der Stoff aber trotzdem.
Christian Mathea
Mehr Artikel