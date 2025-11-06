Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Vor Verhandlungsbeginn schützt die Angeklagte Susann E. im Hochsicherheitssaal des Oberlandesgerichts Dresden ihr Gesicht vor den Kameras. Neben ihr sitzt ihr Verteidiger Uwe Schadt. Bild: Sebastian Kahnert/dpa-Pool/dpa
Vor Verhandlungsbeginn schützt die Angeklagte Susann E. im Hochsicherheitssaal des Oberlandesgerichts Dresden ihr Gesicht vor den Kameras. Neben ihr sitzt ihr Verteidiger Uwe Schadt. Bild: Sebastian Kahnert/dpa-Pool/dpa
Sachsen
NSU-Prozess 2.0: Brüder schweigen, Schwestern nicht
Redakteur
Von Jens Eumann
Beate Zschäpes vertrauteste Freundin aus dem „Nationalsozialistischen Untergrund“ steht wegen Terrorhilfe vor Gericht. Ein fast vergessenes NSU-Opfer hofft auf Antworten und hat ganz eigene Zweifel an der Unschuld von Susann E.

Das Blinzeln vieler Besucher ist nicht allein den im Licht spiegelnden Glasscheiben geschuldet. Die Scheiben trennen den für Terrorprozesse vorgesehenen Hochsicherheitssaal des Dresdner Oberlandesgerichts von dessen Zuschauerreihen. Für Blinzeln und Augenreiben sorgt allein schon die Frau auf der Anklagebank. Wer sie kennt, kneift die Augen...
