NSU-Prozess 2.0: Brüder schweigen, Schwestern nicht

Sachsen
Beate Zschäpes vertrauteste Freundin aus dem „Nationalsozialistischen Untergrund“ steht wegen Terrorhilfe vor Gericht. Ein fast vergessenes NSU-Opfer hofft auf Antworten und hat ganz eigene Zweifel an der Unschuld von Susann E.
Das Blinzeln vieler Besucher ist nicht allein den im Licht spiegelnden Glasscheiben geschuldet. Die Scheiben trennen den für Terrorprozesse vorgesehenen Hochsicherheitssaal des Dresdner Oberlandesgerichts von dessen Zuschauerreihen. Für Blinzeln und Augenreiben sorgt allein schon die Frau auf der Anklagebank. Wer sie kennt, kneift die Augen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.