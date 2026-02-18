NSU-Prozess: Schweigen der Zwickauer Vertrauten

Sachsen
André E. will im NSU-Prozess gegen seine Frau seine Aussage verweigern. Auch die Angeklagte bleibt stumm – wie bisher.
Die engsten Zwickauer Vertrauten der Terrorgruppe „Nationalsozialistischer Untergrund“ (NSU) hüllen sich im zweiten NSU-Prozess, der seit November am Oberlandesgericht Dresden läuft, in Schweigen. Wie Richterin Simone Herberger am Mittwoch bekanntgab, werde der bereits mit der Rechtsterroristin Beate Zschäpe 2018 am Oberlandesgericht...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.