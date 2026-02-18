MENÜ
Die Angeklagte Susann E. vor Prozessbeginn im Oberlandesgericht Dresden neben ihrem Rechtsanwalt Uwe Schadt.
Die Angeklagte Susann E. vor Prozessbeginn im Oberlandesgericht Dresden neben ihrem Rechtsanwalt Uwe Schadt. Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Sachsen
NSU-Prozess: Schweigen der Zwickauer Vertrauten
Von Jens Eumann
André E. will im NSU-Prozess gegen seine Frau seine Aussage verweigern. Auch die Angeklagte bleibt stumm – wie bisher.

Die engsten Zwickauer Vertrauten der Terrorgruppe „Nationalsozialistischer Untergrund“ (NSU) hüllen sich im zweiten NSU-Prozess, der seit November am Oberlandesgericht Dresden läuft, in Schweigen. Wie Richterin Simone Herberger am Mittwoch bekanntgab, werde der bereits mit der Rechtsterroristin Beate Zschäpe 2018 am Oberlandesgericht...
