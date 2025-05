Ohne Elbe bald kein Trinkwasser in Berlin: Warum die Hauptstadt künftig von Sachsens Wasser abhängig ist

Derzeit wird geprüft, ob und wie eine Wasserumleitung von der Elbe zur Spree möglich ist. Warum man nicht an ihr vorbeikommen wird und wer dabei noch ein Mitspracherecht hat.

Experten sind sich einig. Ohne eine Wassertrasse, die die sächsische Elbe und die Spree in Brandenburg verbindet, wird Berlin bald auf dem Trockenen sitzen. Auf der Wasserkonferenz Berlin-Brandenburg-Sachsen in dieser Woche wurde klar: An dieser Idee kommt keine zukünftige Wasserplanung vorbei.