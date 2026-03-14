Wegen Wassermangel: Gräbt Berlin Sachsen jetzt die Elbe ab?

Mit dem Kohle-Aus wird in Berlin das Trinkwasser knapp. Sachsen soll deshalb Elbewasser hergeben. Doch so ohne Weiteres will das der Freistaat nicht.

Dresden/Potsdam/Berlin. Noch geht es bei Wirtschaftsansiedlungen meist um die Frage: Wo kommt der Strom her und was kostet er? Wo ist der nächste Flughafen? Oder: Gibt es genügend Fachkräfte? Doch hinter den Kulissen wird schon lange über etwas viel Wichtigeres hart verhandelt: Wie wird das vorhandene Wasser künftig verteilt? Denn mit dem Kohle-Aus droht in Berlin, im Spreewald, in der Lausitz das Wasser auszugehen.

Allein die Tagebauseen schlucken Milliarden Liter Wasser

6,4 Milliarden Kubikmeter Wasser sind allein in der Lausitz in den vergangenen Jahrzehnten in die Restlöcher und ins Grundwasser geleitet worden, nachdem die Kohlebagger weg waren. Inzwischen haben die meisten dieser Tagebauseen zwar ihren Zielwasserstand erreicht. Sie haben aber keinen direkten Zulauf. „Einen sich selbst regulierenden Wasserhaushalt werden wir hier in der Lausitz nicht bekommen“, so ein zuständiger LMBV-Manager. Das heißt: Die Wasserqualität und die Menge muss durch Menschenhand gesteuert werden - und zwar dauerhaft.

In den kommenden Jahrzehnten werden laut Umweltbundesamt (UBA) allein sechs Milliarden Kubikmeter Wasser zusätzlich benötigt, um die Tagebaurestlöcher aufzufüllen, damit diese nicht in sich zusammenfallen. Am Wasser hängt in der Lausitz die Zukunft: das Seenland, der Tourismus, der Strukturwandel – und andere hochfliegende Pläne wie der Aufbau einer Wasserstoffproduktion oder einer Chipindustrie, die neue Jobs in die Region bringen sollen, aber Unmengen an Wasser verschlingen.

Bodensee-Menge schon weg

Dabei gehört Deutschland inzwischen zu den Regionen mit dem höchsten Wasserverlust weltweit - durch die Folgen des Klimawandels, wegen der trockeneren Sommer mit steigenden Temperaturen, wegen der zunehmenden Entnahme von Grundwasser und die Flächenversiegelung. Ein Team des Deutschen Geoforschungszentrums (GFZ) hat gemeinsam mit Wissenschaftlern des Forschungszentrums Jülich und der Universität Bonn die Jahre von 2002 bis 2022 deshalb einmal genauer unter die Lupe genommen. Ihr Fazit: Im Durchschnitt hat Deutschland jedes Jahr 760 Millionen Tonnen Wasserreserven verloren. Das sind seit der Jahrtausendwende rund 15,2 Milliarden Tonnen - so viel wie der Bodensee Wasser hat. Zum Vergleich: Industrie, Landwirtschaft und Privathaushalte verbrauchen in Deutschland rund 20 Milliarden Tonnen Wasser pro Jahr.

Ende der Kohle verschärft den Mangel

Das Ende der Braunkohleförderung in der Lausitz könnte nun aber zum schnellen Handeln zwingen. Denn spätestens 2035 fällt das „geborgte Wasser“ weg. Das sind riesige Mengen Grundwasser, die für die Kohleförderung aus den Tagebauen abgepumpt und in die Spree geleitet werden. Sie speisen nicht nur den Spreewald, sondern auch die Berliner Trinkwasserversorgung. Ein Gutachten des Umweltbundesamtes (UBA) warnt: Ohne dieses Wasser könnte die Spree künftig in heißen und regenarmen Sommern bis zu drei Viertel weniger Wasser führen. „Wenn nicht entschlossen gegengesteuert wird“, könnte dann im schlimmsten Fall im Spreewald, in Brandenburg und in Berlin das Wasser empfindlich knapp werden, so UBA-Chef Dirk Messner. So mussten schon im vergangenen Sommer auch immer mehr Brandenburger Landkreise die Wasserentnahme aus Seen, Flüssen und Brunnen einschränken, um sinkenden Pegeln entgegenzuwirken.

Experten sind sich einig: Nach dem Ende der Kohleförderung könnte die Spree in Berlin in regenarmen Monaten trockenfallen. Foto: Paul Zinken/dpa Experten sind sich einig: Nach dem Ende der Kohleförderung könnte die Spree in Berlin in regenarmen Monaten trockenfallen. Foto: Paul Zinken/dpa

Gutachter schlagen deshalb vor, Talsperren und Wasserspeicher zu ertüchtigen und bestehende Seen als Wasserspeicher auszubauen. Notfalls könnte laut UBA das Grundwasser vorerst weiter aus den Tagebauen abgepumpt und gereinigt in die Spree geleitet werden. Trotzdem müssten sich Haushalte, Industrie und Landwirtschaft aber sehr stark einschränken und Wasser sparen. Bis zu 60 Millionen Kubikmeter Wasser fehlen nach Einschätzung der Gutachter dann nämlich noch immer pro Jahr. Ihr Rat: Die Länder sollen ausloten, wie sich Wasser aus anderen Flüssen durch den Bau neuer Rohrsysteme möglichst naturverträglich in die Spree pumpen lässt.

Riesige Rohrleitungen nötig: Aktuell werden diese zwei Varianten für eine Überleitung von Elbewasser in die Spree diskutiert. Grafik: Tilo Steiner Riesige Rohrleitungen nötig: Aktuell werden diese zwei Varianten für eine Überleitung von Elbewasser in die Spree diskutiert. Grafik: Tilo Steiner

Gutachten: Elbe-Wasser aus Sachsen soll Berlin mit Wasser versorgen

Als Lösung steht nun ein radikaler Plan im Raum: In der Sächsischen Schweiz in der Ortschaft Prossen heben Pumpen Elbwasser rund 90 Meter bergauf. Durch einen 40 Kilometer langen unterirdischen Tunnel soll es dann quer durch den Nationalpark in Richtung Bautzen in Ostsachsen in die Spree gepresst werden. Eine andere Variante sieht vor, das Wasser bei Riesa zu entnehmen. Pro Jahr geht es um rund 150 Millionen Kubikmeter oder um bis 3000 Liter pro Sekunde – vorausgesetzt, die Elbe führt selbst genügend Wasser. Experten rechnen mit Baukosten von mehreren 100 Millionen Euro für das Projekt. Ab Planungsstart muss mit mindestens 20 Jahren gerechnet werden, bis der Überleiter fertig wäre.

Elbe-Anrainer alarmiert

Sachsen ist ob dieser Pläne alarmiert. Eine Art „Spree-Soli“ wurde vom Freistaat schon mal ins Spiel gebracht. Für das Elbwasser, den Leitungsbau und den Natureingriff sollte es irgendeine Form der Kompensation geben. Die Idee: Berlin unterstützt und fördert als Gegenleistung Sachsens Tourismus und Infrastruktur. Zugleich hat Sachsen aber auch immer betont, dass der Freistaat gerade mehrere Trockenjahre in Folge hinter sich habe, während der Wasserbedarf auf Grund großer Investitionen der Chipindustrie in der Landeshauptstadt Dresden sogar noch steigen dürfte. Das Abzapfen könne „gegebenenfalls eine Möglichkeit von vielen“ sein, hieß es schon zu Zeiten des damaligen Umweltministers Wolfram Günther (Gründe). „Nach unserer Auffassung wird dieses Problem mit einem einzelnen großtechnischen Bauwerk aber nicht nachhaltig zu lösen sein.“ Deshalb brauche es „ein breites Bündel von Maßnahmen wie Wasserrückhalt in der Fläche, die Wiederherstellung von Auen und naturnahen Flussläufen, die Bewirtschaftung von Seen und Speichern und vieles mehr“.

Auch Sachsens aktueller Umweltminister Georg-Ludwig von Breitenbuch (CDU) meldet Bedenken an, ob die Elbe überhaupt zusätzliche Entnahmen verkraften kann. So hat der Naturschutzverband BUND ermittelt, dass die Elbe seit Ende Februar 2025, also fast ein Jahr lang, nahezu durchgängig Niedrigwasser geführt hat. Niedrigwasserstände der Elbe sind inzwischen keine Ausnahme mehr, sondern Alltag. „Die Überleitung würde die Wasserknappheit nicht lösen, sondern eine kleine Entspannung mit einer weiteren Verschärfung der Lage an der Elbe erkaufen“, sagt die BUND-Landesgeschäftsführerin Helen Garber.

Umweltschützer: Nur eine Scheinlösung

Statt Wasser mit einem Elbe-Überleiter umzuleiten, fordert der BUND, den natürlichen Wasserrückhalt in der Landschaft stärken – durch Moor- und Auenrenaturierung, Wiedervernässung von Landschaften, einen geringeren Wasserverbrauch in Industrie und Bergbaufolgenutzung, Änderungen in der Landnutzung sowie die Stabilisierung des regionalen Wasserhaushalts vor Ort. „Speziell intakte Moore schützen auch Klima und Biodiversität“, so Helen Garber. „Die Umweltministerkonferenz im Mai sollte den Schwerpunkt auf umsetzbare Maßnahmen zur Wasserbewirtschaftung in der Region legen, nicht auf Scheinlösungen wie einen Elbe-Überleiter.“

Länder ringen um Kompromiss

Sachsens Umweltminister von Breitenbuch ist aktuell Vorsitzender dieser Umweltministerkonferenz (UMK). Das Thema Wasser soll im Mai in Leipzig beim nächsten UMK-Treffen ganz oben auf die Tagesordnung stehen. Von Breitenbuch sagt: „Wir sehen uns wachsenden Nutzungsinteressen beim Wasser, beispielsweise in der Industrie, gegenüber und müssen gleichzeitig schauen, wie wir das Wasserdargebot auch künftig sichern können.“ In diesem Spannungsfeld sei auch der Elbe-Überleiter nur eines von mehreren Beispielen. Von Breitenbuch will deshalb in dieser Frage eine Grundsatzdebatte der Länder: Wer bekommt künftig wie viel Wasser? Und wer trägt die Folgen?

Der Widerstand wächst. Elbe-Anrainer Sachsen-Anhalt hat ebenfalls schon klargemacht, dass man sich „das Wasser nicht abgraben lassen“ werde. Auch dort wird argumentiert: Wer aus der Elbe Wasser abpumpt, verschärfe die Trockenheit, schade den Ökosystemen – und verbaue künftige industrielle Ansiedlungschancen. Auf Grundlage des UBA-Gutachtens sei noch keine fachlich fundierte Grundsatzentscheidung zu einem Elbe-Überleiter möglich, weil es dem Papier an Detailtiefe fehle, sagt von Breitenbuch. Deshalb ist eine länderübergreifende Arbeitsgruppe „Flussgebietsbewirtschaftung Spree, Schwarze Elster und Lausitzer Neiße“ (AG FGB) einberufen worden - und die hat sich zunächst mal darauf verständigt, eine weitere Studie erarbeiten zu lassen, die mögliche Trassenführungen einer Elbewasserüberleitung in das Lausitzer Revier vergleichen soll.

Studie soll neue Erkenntnisse liefern

„Diese Studie wird wichtige, fachlich fundierte Aussagen liefern“, erklärt das sächsische Umweltministerium auf Anfrage der „Freien Presse“. „Um den wasserwirtschaftlichen Herausforderungen durch den Braunkohleausstieg in der Lausitz wirksam begegnen zu können, ist ein wasserwirtschaftliches Gesamtkonzept erforderlich.“ Das Ergebnis dieser Studie soll frühestens Anfang 2027 vorliegen. Bis dahin will sich Sachsens Umweltminister nicht festlegen. Sein Ministerium baut aber für eine Ausweitung der Debatte schon einmal vor. Auch Überleitungen aus anderen Flüssen wie etwa der Oder oder der Neiße seien ja möglich und zu überprüfen, heißt es da - und die fließen ja überwiegend durch Brandenburg. (juerg)