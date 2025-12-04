Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Nachrichten
  • |
  • Sachsen
  • |

  • VW-Krise und Infrastrukturprobleme: „Südwestsachsen muss unabhängiger und resilienter werden“

Infrastrukturministerin Regina Kraushaar (CDU) will Straßensanierungen entbürokratisieren.
Infrastrukturministerin Regina Kraushaar (CDU) will Straßensanierungen entbürokratisieren. Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Infrastrukturministerin Regina Kraushaar (CDU) will Straßensanierungen entbürokratisieren.
Infrastrukturministerin Regina Kraushaar (CDU) will Straßensanierungen entbürokratisieren. Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Sachsen
VW-Krise und Infrastrukturprobleme: „Südwestsachsen muss unabhängiger und resilienter werden“
Redakteur
Von Tobias Wolf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Dresden. Bröckelnde Straßen, fehlende Industrieflächen, leere Kassen und widerspenstige Bürger - Warum Sachsens Regionalministerin Regina Kraushaar (CDU) nach einem Jahr im Amt trotzdem noch ruhig schläft.

Freie Presse: Frau Kraushaar, 40 Prozent der Staatsstraßen sind in kritischem Zustand, bei 60 Prozent besteht akuter Handlungsbedarf. Wie ruhig können Sie nach fast einem Jahr im Amt schlafen?
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
04.12.2025
2 min.
Sachsen erleichtert Zugang zu Sozialwohnungen
Die Einkommensgrenzen steigen ab Januar 2026 in Sachsen spürbar. (Symbolbild)
Ab 2026 dürfen auch Menschen mit höherem Einkommen in Sachsen auf einen Wohnberechtigungsschein hoffen. Welche Grenzen künftig für Singles, Paare und Familien gelten.
13:08 Uhr
1 min.
Dieser Blitzer im Vogtland entwickelt sich zur Einnahmequelle für den Kreishaushalt
Der Blitzer in Schöneck löste im halben Jahr 3742-mal aus.
Der Blitzer am Ortseingang von Schöneck ist für den Vogtlandkreis lukrativ. So viel Geld wurde im ersten Halbjahr seines Bestehens eingenommen.
Daniela Hommel-Kreißl
04.12.2025
3 min.
„Lass uns doch die Freude“: Am Coca-Cola-Truck-Stopp in Freiberg scheiden sich die Geister
2023 hielt der Coca-Cola-Truck vor Schloss Augustusburg. Am 16.12. ist er in Freiberg.
Am 16. Dezember hält der Truck auf dem Freiberger Schloßplatz. Viele Menschen freuen sich darauf. Für manche geht ein Traum in Erfüllung. Andere schütteln den Kopf.
Cornelia Schönberg
18.11.2025
2 min.
Agra-Brücke: Leipzig erneuert Forderung nach Tunnel
Bei der Agra-Brücke im Süden von Leipzig wurden gravierende Schäden im Spannstahl festgestellt. (Archivbild)
Tunnel statt Brücke als Ersatz für die Agra-Brücke - dafür setzt sich der Leipziger Oberbürgermeister ein. Infrastrukturministerin Kraushaar hat jedoch bereits die Planung einer Brücke beauftragt.
05.12.2025
5 min.
Jubeln im Akkord: Zwei 1Live-Kronen für Zartmann und Ikkimel
Er glaubt es selbst kaum: Sänger Zartmann hat gleich zwei Kronen gewonnen.
Für ihre Fans sind Zartmann und Nina Chuba die diesjährigen Majestäten der deutschen Musikwelt. Bei der 1Live-Krone-Verleihung 2025 gab es noch mehr strahlende Gewinner - und Raum für ernste Töne.
Florentine Dame, dpa
05.12.2025
2 min.
Merz will "Kanzlermehrheit" bei Renten-Abstimmung
Merz zeigt sich zuversichtlich für die Abstimmung am Freitag.
Eigentlich müssten 284 Stimmen für die eigene Mehrheit der Koalition bei der Renten-Abstimmung reichen. Der Kanzler legt die Latte nun aber ein ganzes Stück höher.
Mehr Artikel