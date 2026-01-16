MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Nachrichten
  • |
  • Sachsen
  • |

  • Paranoia, Pistolen und Polizistenmord: Warum blieben die verlässlichsten NSU-Waffen viereinhalb Jahre ungenutzt?

Endbild des NSU-Videos mit einer der beim Heilbronner Mord gestohlenen Polizeidienstwaffen. Laut Zschäpe waren diese Heckler-und-Koch-P2000-Pistolen das Mordmotiv. Doch dann blieben sie viereinhalb Jahre ungenutzt.
Endbild des NSU-Videos mit einer der beim Heilbronner Mord gestohlenen Polizeidienstwaffen. Laut Zschäpe waren diese Heckler-und-Koch-P2000-Pistolen das Mordmotiv. Doch dann blieben sie viereinhalb Jahre ungenutzt. Bild: BKA
Insgesamt acht Waffen fand die Polizei 2011 im ausgebrannten Wohnmobil neben den Leichen von Mundlos und Böhnhardt.
Insgesamt acht Waffen fand die Polizei 2011 im ausgebrannten Wohnmobil neben den Leichen von Mundlos und Böhnhardt. Bild: BKA
Diese Repetierflinte (Pumpgun) vom Typ Mossberg Maverick 88 erkannte der geständige NSU-Helfer Holger G. wieder. Mundlos hatte sie ihm mal gezeigt und gesagt, sie stamme vom Computerladen-Mann.
Diese Repetierflinte (Pumpgun) vom Typ Mossberg Maverick 88 erkannte der geständige NSU-Helfer Holger G. wieder. Mundlos hatte sie ihm mal gezeigt und gesagt, sie stamme vom Computerladen-Mann. Bild: BKA
Im Zwickauer Brandschutt wurde auch eine Walther PP aus Vorkriegsproduktion gefunden.
Im Zwickauer Brandschutt wurde auch eine Walther PP aus Vorkriegsproduktion gefunden. Bild: BKA
Tatwaffe des Heilbronner Mordes, eine polnische Radom-Vis-Pistole aus dem Zweiten Weltkrieg, die man im Zwickauer Brandschutt fand.
Tatwaffe des Heilbronner Mordes, eine polnische Radom-Vis-Pistole aus dem Zweiten Weltkrieg, die man im Zwickauer Brandschutt fand. Bild: BKA
Russische Weltkriegspistole Tokarew TT33, Tatwaffe der Schüsse auf Polizist Martin A. Sie lag ebenfalls im Zwickauer Brandschutt .
Russische Weltkriegspistole Tokarew TT33, Tatwaffe der Schüsse auf Polizist Martin A. Sie lag ebenfalls im Zwickauer Brandschutt . Bild: BKA
Endbild des NSU-Videos mit einer der beim Heilbronner Mord gestohlenen Polizeidienstwaffen. Laut Zschäpe waren diese Heckler-und-Koch-P2000-Pistolen das Mordmotiv. Doch dann blieben sie viereinhalb Jahre ungenutzt.
Endbild des NSU-Videos mit einer der beim Heilbronner Mord gestohlenen Polizeidienstwaffen. Laut Zschäpe waren diese Heckler-und-Koch-P2000-Pistolen das Mordmotiv. Doch dann blieben sie viereinhalb Jahre ungenutzt. Bild: BKA
Insgesamt acht Waffen fand die Polizei 2011 im ausgebrannten Wohnmobil neben den Leichen von Mundlos und Böhnhardt.
Insgesamt acht Waffen fand die Polizei 2011 im ausgebrannten Wohnmobil neben den Leichen von Mundlos und Böhnhardt. Bild: BKA
Diese Repetierflinte (Pumpgun) vom Typ Mossberg Maverick 88 erkannte der geständige NSU-Helfer Holger G. wieder. Mundlos hatte sie ihm mal gezeigt und gesagt, sie stamme vom Computerladen-Mann.
Diese Repetierflinte (Pumpgun) vom Typ Mossberg Maverick 88 erkannte der geständige NSU-Helfer Holger G. wieder. Mundlos hatte sie ihm mal gezeigt und gesagt, sie stamme vom Computerladen-Mann. Bild: BKA
Im Zwickauer Brandschutt wurde auch eine Walther PP aus Vorkriegsproduktion gefunden.
Im Zwickauer Brandschutt wurde auch eine Walther PP aus Vorkriegsproduktion gefunden. Bild: BKA
Tatwaffe des Heilbronner Mordes, eine polnische Radom-Vis-Pistole aus dem Zweiten Weltkrieg, die man im Zwickauer Brandschutt fand.
Tatwaffe des Heilbronner Mordes, eine polnische Radom-Vis-Pistole aus dem Zweiten Weltkrieg, die man im Zwickauer Brandschutt fand. Bild: BKA
Russische Weltkriegspistole Tokarew TT33, Tatwaffe der Schüsse auf Polizist Martin A. Sie lag ebenfalls im Zwickauer Brandschutt .
Russische Weltkriegspistole Tokarew TT33, Tatwaffe der Schüsse auf Polizist Martin A. Sie lag ebenfalls im Zwickauer Brandschutt . Bild: BKA
Sachsen
Paranoia, Pistolen und Polizistenmord: Warum blieben die verlässlichsten NSU-Waffen viereinhalb Jahre ungenutzt?
Redakteur
Von Jens Eumann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Reicht das Netzwerk des NSU bis in Altnazi-Kreise? Die Tatwaffen des Mordes an der Polizistin Michèle Kiesewetter legen eine solche Spur nahe. Was kann Rechtsterroristin Beate Zschäpe als Zeugin im Prozess gegen ihre beste Freundin dazu sagen? Und was weiß sie über den Ursprung der zum Ende hin ständig gewachsenen Paranoia ihrer inzwischen toten Komplizen?

Ihre beiden männlichen Komplizen Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt hätten „immer eine Waffe griffbereit“ haben wollen. Das habe sich „hintenraus immer mehr verstärkt“. So entsann sich Beate Zschäpe ihrer Zeit im Zwickauer Untergrund. Jener Zeit, in der ihre beste Freundin Susann E. und deren Mann André in der letzten Unterschlupfwohnung...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:55 Uhr
2 min.
Skifahrerin Weidle-Winkelmann wird Zweite in Tarvisio
Kira Weidle-Winkelmann zeigte in der Abfahrt von Tarvisio eine starke Vorstellung.
Kira Weidle-Winkelmann sorgt drei Wochen vor Olympia für einen weiteren deutschen Mutmacher. Auch Emma Aicher überzeugt in der Abfahrt von Tarvisio. Eine Lokalmatadorin feiert ihren Premieren-Sieg.
16.01.2026
4 min.
Salami und Wiegebraten sind der Renner: Fleischerei in Hainichen gibt es seit 60 Jahren
Die Fleischerei Scheffler mit Erika Scheffler und Fleischermeister Willy Scheffler, Verkäuferin Melanie Walker und Fleischermeister Tino Scheffler (v.l.).
1966 war es soweit: Willy und Erika Scheffler starteten mit Mitte 20 im eigenen Betrieb. Sohn Tino setzt heute die Tradition fort. Mit der „Weberstube“ hat sich ein zweites Standbein etabliert.
Franziska Bernhardt-Muth
05.01.2026
10 min.
Wer sabotierte die NSU-Fahndung?
NSU-Helfernetz-Koordinator Thomas Starke (hinten rechts) mit drei weiteren damals posenden Neonazis aus dem Chemnitzer Unterstützerumfeld. Jan W. (hinten links) soll die erste Schusswaffe für den NSU im Untergrund besorgt haben, Hendrik L. (vorn rechts) zahlte Mundlos im Untergrund Geld für einen T-Shirt-Entwurf.
Rechtsterroristin Beate Zschäpe beschwerte sich im aktuellen Prozess gegen ihre beste Freundin, auch zum „Urschleim“ befragt zu werden. Bei den Fragen zum Abtauchen des NSU-Trios in den Untergrund steht indes eine aus. Was merkte - oder wusste - Zschäpe damals von einer die Flucht schützenden Hand, wie der Thüringer NSU-Untersuchungsausschuss sie nahegelegt hat?
Jens Eumann
10.12.2025
10 min.
Wer ließ beim NSU die Decke tropfen?
Schüsse auf Polizisten baute der Urheber des NSU-Bekennervideos bereits ins Filmmaterial zum ersten Bombenanschlag 2001 in der Kölner Propsteigasse ein.
Im Jahr 2006 sorgte ein ungeklärter Wasserschaden in der Zwickauer Mordzentrale des NSU für Aufregung. Rechtsterroristin Beate Zschäpe nennt das Ereignis jetzt „einschneidend“. Es läutete den letzten Akt des Terrors aus dem Untergrund ein – der allerdings noch fünf Jahre währen sollte.
Jens Eumann
15.01.2026
3 min.
„Ich verstehe nicht, wie man so etwas genehmigen kann“: Einwohner in Glauchau kritisieren künftigen Windpark
Zwischen dem Ebersbacher Wald und Niederlungwitz werden acht Windräder errichtet.
Im Glauchauer Ortsteil Niederlungwitz werden acht große Windräder gebaut. Doch die Anwohner haben dabei erhebliche Befürchtungen.
Stefan Stolp
13:00 Uhr
3 min.
Dieses erzgebirgische Sauerkraut schmeckt am besten: Verkostung zeigt, was die Spezialität ausmacht
Unter anderem der Geruch wurde bei der Sauerkrautverkostung in Hundshübel bewertet. Dazu musste die Jury, zu der Max Geier (vorn) gehörte, Augenbinden aufsetzen.
Zum neunten Mal fand der Wettbewerb in einem Gasthof in Hundshübel statt. Dieses Mal standen 26 Proben zur Bewertung.
Heike Mann
Mehr Artikel