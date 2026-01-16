Paranoia, Pistolen und Polizistenmord: Warum blieben die verlässlichsten NSU-Waffen viereinhalb Jahre ungenutzt?

Sachsen
Reicht das Netzwerk des NSU bis in Altnazi-Kreise? Die Tatwaffen des Mordes an der Polizistin Michèle Kiesewetter legen eine solche Spur nahe. Was kann Rechtsterroristin Beate Zschäpe als Zeugin im Prozess gegen ihre beste Freundin dazu sagen? Und was weiß sie über den Ursprung der zum Ende hin ständig gewachsenen Paranoia ihrer inzwischen toten Komplizen?
Ihre beiden männlichen Komplizen Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt hätten „immer eine Waffe griffbereit“ haben wollen. Das habe sich „hintenraus immer mehr verstärkt“. So entsann sich Beate Zschäpe ihrer Zeit im Zwickauer Untergrund. Jener Zeit, in der ihre beste Freundin Susann E. und deren Mann André in der letzten Unterschlupfwohnung...
