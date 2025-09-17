Pöhlbergring kontra Nürburgring: Annaberg und der Traum vom Olymp des Motorsports

Vor 100 Jahren boomten Autorennen im Erzgebirge. Ein neues Buch zeigt: Um ein Haar wäre am Pöhlberg eine Konkurrenz zur weltberühmten Rennstrecke in der Eifel entstanden.

Der Hausberg von Annaberg-Buchholz hat eine komfortable Zufahrtsstraße. Im unteren Teil ist sie ungewöhnlich breit und hat zwei getrennte Richtungsfahrbahnen. Tollkühne Chauffeure jagten schon vor 100 Jahren in ihren Boliden hinauf auf den 831 Meter hohen Pöhlberg. Bis in die Gegenwart wurden Oldtimerrennen veranstaltet. Und wer weiß, in...