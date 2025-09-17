Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Margot von Einsiedel bei der Eröffnung des Nürburgrings 1927, Bauplan für den Pöhlbergring 1933: Annaberg wäre um ein Haar zur Konkurrenz für die berühmte Rennstrecke in der Eifel geworden.
Margot von Einsiedel bei der Eröffnung des Nürburgrings 1927, Bauplan für den Pöhlbergring 1933: Annaberg wäre um ein Haar zur Konkurrenz für die berühmte Rennstrecke in der Eifel geworden. Bild: Archiv Thomas Nittel
Sachsen
Pöhlbergring kontra Nürburgring: Annaberg und der Traum vom Olymp des Motorsports
Redakteur
Von Oliver Hach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vor 100 Jahren boomten Autorennen im Erzgebirge. Ein neues Buch zeigt: Um ein Haar wäre am Pöhlberg eine Konkurrenz zur weltberühmten Rennstrecke in der Eifel entstanden.

Der Hausberg von Annaberg-Buchholz hat eine komfortable Zufahrtsstraße. Im unteren Teil ist sie ungewöhnlich breit und hat zwei getrennte Richtungsfahrbahnen. Tollkühne Chauffeure jagten schon vor 100 Jahren in ihren Boliden hinauf auf den 831 Meter hohen Pöhlberg. Bis in die Gegenwart wurden Oldtimerrennen veranstaltet. Und wer weiß, in...
