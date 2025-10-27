„Potenziell gefährliche Bedrohung“: Drohnen überwinden Sachsens Gefängnismauern - so reagiert der Freistaat

Sie sind klein, leise und inzwischen auch für Laien einfach zu bedienen: Drohnen. Das Justizministerium hat die Flugobjekte inzwischen als Gefahr erkannt - etwa was den Schmuggel verbotener Gegenstände angeht.

Dresden. Drohnen sind inzwischen allgegenwärtig: Ob als Spielzeug für kleine und große Kinder, mit einer Kamera ausgestattet für spektakuläre Luftaufnahmen oder als Alternative zum menschlichen Paketboten.

Doch was, wenn die kleinen Flugobjekte nicht für harmlose Dinge benutzt werden, sondern um damit Handys oder sogar Stichwaffen in Gefängnisse zu schmuggeln? Immerhin ist so ein Drohnenflug schnell passiert und die kleinen Maschinen überwinden hohe Mauern von Justizvollzugsanstalten im Nu.

Wie der Gefahr begegnen?

Auch im sächsischen Justizministerium macht man sich diesbezüglich längst seine Gedanken, wie Pressesprecher Dr. Alexander Melzer gegenüber der „Freien Presse“ mitteilt: „Die potenziellen Gefahren, die von Drohnen für Justizvollzugsanstalten ausgehen, sind schon seit längerem Gegenstand von Überlegungen, wie man diesen angemessen begegnen kann.“

Melzer nennt Beispiele: „Drohnen - beziehungsweise deren Piloten - ermöglichen zum Beispiel, unerlaubte Gegenstände in die Justizvollzugsanstalten zu transportieren, Sicherheitseinrichtungen des Justizvollzuges auszuspähen oder Persönlichkeitsrechte von Bediensteten und Gefangenen durch unerlaubte Aufnahmen zu verletzen.“

Und wie reagiert man im Freistaat auf die Bedrohung aus der Luft? Rückblick: Im Jahr 2017 trat der neue Abschnitt 5a der Luftverkehrs-Ordnung (LuftVO) in Kraft. Dieser beschäftigt sich ausschließlich mit unbemannten Luftfahrtsystemen.

„Dort ist auch geregelt, dass der Betrieb von Drohnen insbesondere über und in einem seitlichen Abstand von 100 Metern von der Begrenzung von Justizvollzugsanstalten verboten ist“, informiert Melzer.

Drohnenerkennung: Erst in Dresden, dann Bautzen

Sollten Drohnen gesichtet werden, so sind die Gefängnisse angehalten, die Polizei zu verständigen und eine Anzeige zu erstatten. Je nach Vorkommnis komme zum Beispiel auch eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung, Körperverletzung oder Verstößen gegen das Betäubungsmittel- oder Waffengesetz in Betracht, so Melzer. Das sei aber bislang noch nicht der Fall gewesen.

Melzer betont: „Drohnensichtungen über unseren Justizvollzugsanstalten sind sehr selten.“ Aber: Dem Justizvollzug habe bislang eine Möglichkeit gefehlt, dass tatsächliche Ausmaß der potenziellen Gefahr zu erfassen. Die Lösung: „Vor diesem Hintergrund wurde entschieden, beginnend mit der JVA Dresden, eine Drohnendetektionsanlage einzurichten.“

Der Pilotversuch begann 2024. Dieser habe bestätigt, „dass sich die potenziellen Gefahren, die von Drohen ausgehen, für den sächsischen Justizvollzug bislang - zumindest dort - nicht realisiert haben“.

Constanze Geiert (CDU), Justizministerin von Sachsen, über die Gefahr von oben: „Drohnen stellen eine neue, bislang seltene, aber potenziell gefährliche Bedrohung dar.“ Bild: Robert Michael/dpa Constanze Geiert (CDU), Justizministerin von Sachsen, über die Gefahr von oben: „Drohnen stellen eine neue, bislang seltene, aber potenziell gefährliche Bedrohung dar.“ Bild: Robert Michael/dpa

Unsere Redaktion wollte wissen: Wie genau funktioniert die Drohnenerkennung? Was kann das System – und was nicht? Und: Wie teuer ist die Anlage? Ministeriumssprecher Melzer bittet in seiner Antwort um Verständnis, „dass wir zu Details der technischen Funktionsweise, zu Grenzen der Detektion und organisatorischen Vorgaben für die Justizvollzugsanstalten aus Sicherheitsgründen keine Auskünfte erteilen wollen“.

Was nach dem ersten Pilotversuch jedoch feststeht: Nach der JVA Dresden soll auch die JVA in Bautzen mit einem System zur Drohnenerfassung ausgestattet werden. Die Inbetriebnahme dafür ist jedoch „aktuell noch nicht seriös vorhersagbar, da die Anlage erst ausgeschrieben wurde und das Ergebnis der Ausschreibung abzuwarten ist“.

Über diese Gefängnismauern flogen Drohnen

Was hingegen feststeht: In den vergangenen sieben Jahren gab es nach Ministeriumsangaben insgesamt 15 „Drohnenvorkommnisse“ an Sachsens Gefängnissen - darunter auch in Chemnitz und Waldheim:

JVA Chemnitz (Juni 2019, Überflug)

(Juni 2019, Überflug) JVA Torgau (Februar 2020, Absturz Anstaltsaußengelände)

(Februar 2020, Absturz Anstaltsaußengelände) JVA Bautzen (März 2020, Überflug)

(März 2020, Überflug) JVA Bautzen (Mai 2020, Überflug)

(Mai 2020, Überflug) JVA Waldheim (Oktober 2021, Überflug)

(Oktober 2021, Überflug) JVA Waldheim (Dezember 2021, versuchter Anflug an einen Haftbereich)

(Dezember 2021, versuchter Anflug an einen Haftbereich) JVA Dresden (März 2022, Überflug)

(März 2022, Überflug) JVA Torgau (September 2022, Abwurf eines Pakets mit zwei Smartphones)

(September 2022, Abwurf eines Pakets mit zwei Smartphones) JVA Torgau (Oktober 2022, Überflug)

(Oktober 2022, Überflug) JVA Dresden (November 2022, Überflug)

(November 2022, Überflug) JVA Zeithain (Mai 2023, Überflug)

(Mai 2023, Überflug) JVA Dresden (April 2024, Überflug)

(April 2024, Überflug) JVA Waldheim (Februar 2025, Überflug)

(Februar 2025, Überflug) JVA Waldheim (zweimal im März 2025, Überflug)

Die Drohnenzwischenfälle sorgen Justizministerin Constanze Geiert (CDU). Für sie habe die Sicherheit der Justizvollzugsanstalten höchste Priorität, lässt sie mitteilen.

Ministerin Geiert: „Wir bleiben wachsam“

„Drohnen stellen eine neue, bislang seltene, aber potenziell gefährliche Bedrohung dar.“ Mit der Installation von Drohnendetektionsanlagen setze Sachsen auf präventive Maßnahmen, „um möglichen Gefährdungen frühzeitig zu begegnen und unsere Einrichtungen bestmöglich zu schützen“.

Die Ergebnisse aus Dresden bestätigten zwar, dass bisher keine konkreten Gefahren aufgetreten seien, „doch wir bleiben wachsam und reagieren auf neue Herausforderungen im Sinne des Schutzes von Bediensteten und Gefangenen“.

Ob die Drohnendetektion künftig über die beiden Gefängnisse in Dresden und Bautzen hinaus ausgeweitet werde, hänge nun auch von den weiteren Ergebnissen der installierten Anlagen ab, so das Ministerium gegenüber unserer Redaktion. (phy)