RB Leipzig geschlagen: Hier gibt es jetzt das beste vegane Essen im deutschen Profi-Fußball

Der Titel ist pfutsch, aber die Leipziger Red-Bull-Arena mischt immer noch ganz vorne mit bei den vegan-freundlichsten Stadien im deutschen Profifußball. Das ergab eine Auswertung der Tierschutzorganisation Peta.

Leipzig. Deutschlands größte Tierrechtsorganisation Peta hat in diesem Jahr erneut die vegan-freundlichsten Fußballstadien gekürt. Erstmals wurde dabei auch das Speiseangebot in den Arenen der 2. Fußball-Bundesliga mit unter die Lupe genommen. 2024 hatte noch die Heimspielstätte der Roten Bullen aus Leipzig Platz eins belegt. Doch dieses Jahr musste sich die RB-Arena einer anderen Arena geschlagen geben

Revierklub stürmt an die Spitze

Auf Platz 1 steht in diesem Jahr Zweitligist FC Schalke. Das dürfte den einen oder anderen wohl überraschen. Denn auf Schalke hatte jahrelang Fleisch-Gigant Clemens Tönnies als Aufsichtsratsvorsitzender des Klubs regiert. Dessen Konzern, zu dem unter anderem die Marken Gutfried und Böklunder gehören, ist der größte Fleischverarbeiter in Deutschland. Tönnies sponsort noch heute die Schalker. Nicht wenige Anhänger der Knappen aus Gelsenkirchen wünschen sich, dass der umstrittene Ex-Boss den Klub an die Spitze im Profifußball zurückführt.

So wurde bewertet

Aber auch so ist zumindest das vegane Angebot in der Schalker Veltins-Arena schon spitze, urteilt die Tierrechtsorganisation Peta. So dürften sich die Fans dort auf besonders viel Auswahl freuen. Unter anderem gibt es auf Schalke vegane Currywurst, Gemüseravioli mit Linsengemüse oder vegane Hackrollen. Die brachten dem Zweitligisten am Ende 62 Punkte und damit den Sieg ein. Zur Bewertung: Hochwertige vegane Speisen - wie zum Beispiel Falafel-Wraps oder Nudel-Gerichte -erhielten drei Punkte. Snacks wie Pommes frites oder Brezeln brachten den Vereinen je einen Punkt ein. Chips, Eis, Popcorn oder Schokoriegel wurden nicht berücksichtigt.

Bild: PETA Deutschland e.V. Die Tierrechtsorganisation Peta hat die Stadien getestet: Das ist die Abschlusstabelle der vegan-freundlichsten Stadien der 1. und 2. Fußball-Bundesliga. Bild: Peta Deutschland e.V. Bild: PETA Deutschland e.V. Die Tierrechtsorganisation Peta hat die Stadien getestet: Das ist die Abschlusstabelle der vegan-freundlichsten Stadien der 1. und 2. Fußball-Bundesliga. Bild: Peta Deutschland e.V.

Peta: Die Bundesliga wird immer veganer

Insgesamt urteilt Peta: Die Bundesliga wird immer veganer. „Im Spitzensport gewinnt eine gesunde, vegane Ernährungsweise zunehmend an Bedeutung – und damit auch im Profifußball. Unter anderem, weil sie eine schnellere Erholung nach intensiven Belastungen fördern kann“, so Steffen Lenhardt, Street-Team-Betreuer bei Peta. „Auch auf den Tribünen achten immer mehr Fans auf eine nachhaltige und tierfreundliche Verpflegung. Während einige Stadien der Bundesliga und der 2. Liga bereits mit gutem Beispiel vorangehen, besteht bei anderen Clubs noch deutlicher Verbesserungsbedarf.“ Die Unterschiede seien aber noch groß zwischen einzelnen Vereinen: So gab es beim diesjährigen Ranking eine Punkte-Spanne von 1 bis 62.

RB Leipzig verliert trotz weiterer Verbesserung

In der Red-Bull-Arena können sich Fans von RB bei Heimspielen hingegen schon länger über ein gutes Angebot an veganen Speisen freuen. Bei RB-Heimspielen werden dort Schnitzelbrötchen, Currywurst, Hamburger, Pinsa, Nudelgerichte und Dürüm mit Falafel angeboten - alles rein pflanzlich. Dafür heimste RB am Ende 57 Punkte ein - eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahr um sieben Punkte. Peta ist deshalb voll des Lobes.

Die vegane Bratwurst - hier ein Symbolfoto - gehört für viele Fans inzwischen schon in vielen Stadien genauso zur Pause wie ihr Pendant aus Fleisch. Bild: Daniel Löb/dpa Die vegane Bratwurst - hier ein Symbolfoto - gehört für viele Fans inzwischen schon in vielen Stadien genauso zur Pause wie ihr Pendant aus Fleisch. Bild: Daniel Löb/dpa

Das sind die Schlusslichter

Platz drei des Rankings aller Erst- und Zweitligisten ging an Borussia Dortmund, gefolgt vom Hamburger SV. Schlusslicht ist Bundesliga-Absteiger Holstein Kiel, zu sieben Clubs gab es zudem keine Angaben.