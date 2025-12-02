Rechtsextreme Referendare: Sachsen zieht vor Bundesverfassungsgericht

Sachsen
Justizministerin Geiert warnt vor Sachsen als „Refugium für verfassungsfeindliche Rechtsreferendare“. Karlsruhe soll nun ein Urteil der Landesverfassungsrichter überprüfen, Rechtsextremisten sollen künftig vom Vorbereitungsdienst ausgeschlossen sein.
Personen mit rechtsextremem Hintergrund sollen keinen Zugang mehr zum juristischen Vorbereitungsdienst in Sachsen haben. Der Freistaat zieht deshalb parallel mit einer Verfassungsbeschwerde und einer Normenkontrollklage vor das Bundesverfassungsgericht.
