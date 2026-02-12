MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Nachrichten
  • |
  • Sachsen
  • |

  • Regieren ohne Mehrheit in Sachsen: Kretschmers Mini-Koalition, der K-Mechanismus und die Opposition

Auf den Tag genau ein Jahr her: Ministerpräsident Michael Kretschmer und Landtagspräsident Alexander Dierks (beide CDU) unterzeichnen am 12. Februar 2025 eine Konsultationsvereinbarung zwischen Regierung und Parlament.
Auf den Tag genau ein Jahr her: Ministerpräsident Michael Kretschmer und Landtagspräsident Alexander Dierks (beide CDU) unterzeichnen am 12. Februar 2025 eine Konsultationsvereinbarung zwischen Regierung und Parlament. Bild: Robert Michael/dpa/Archiv
Für die Umsetzung des Konsultationsverfahrens auf Seiten der Regierung verantwortlich: Sachsens Staatskanzleichef Andreas Handschuh (parteilos/Mitte), hier neben seinem Amtsvorgänger, dem jetzigen Europaabgeordneten Oliver Schenk (CDU/2.v.l.), bei einem Firmenbesuch in Freiberg.
Für die Umsetzung des Konsultationsverfahrens auf Seiten der Regierung verantwortlich: Sachsens Staatskanzleichef Andreas Handschuh (parteilos/Mitte), hier neben seinem Amtsvorgänger, dem jetzigen Europaabgeordneten Oliver Schenk (CDU/2.v.l.), bei einem Firmenbesuch in Freiberg. Bild: Eckardt Mildner
Sachsens AfD-Fraktion - im Bild Oppositionsführer Jörg Urban, Fraktionssprecher Felix Menzel und der Parlamentarische Geschäftsführer Jan Zwerg (von rechts) - beteiligt sich bewusst nicht am Konsultationsverfahren.
Sachsens AfD-Fraktion - im Bild Oppositionsführer Jörg Urban, Fraktionssprecher Felix Menzel und der Parlamentarische Geschäftsführer Jan Zwerg (von rechts) - beteiligt sich bewusst nicht am Konsultationsverfahren. Bild: Robert Michael/dpa/Archiv
„Allein die schiere Masse zeigt, dass das Verfahren funktioniert“: die SPD-Abgeordnete Laura Stellbrink.
„Allein die schiere Masse zeigt, dass das Verfahren funktioniert“: die SPD-Abgeordnete Laura Stellbrink. Bild: Stefan Kraft/Archiv
„Man muss vom Ende her denken“: der CDU-Abgeordnete Sören Voigt.
„Man muss vom Ende her denken“: der CDU-Abgeordnete Sören Voigt. Bild: Ellen Liebner
„Wir sind keineswegs zufrieden“: die Linke-Abgeordnete und frühere Landtagsvizepräsidentin Luise Neuhaus-Wartenberg.
„Wir sind keineswegs zufrieden“: die Linke-Abgeordnete und frühere Landtagsvizepräsidentin Luise Neuhaus-Wartenberg. Bild: Thomas Schlorke/Archiv
„Von einer neuen politischen Kultur Lichtjahre entfernt“: der Grünen-Abgeordnete Valentin Lippmann (vorn).
„Von einer neuen politischen Kultur Lichtjahre entfernt“: der Grünen-Abgeordnete Valentin Lippmann (vorn). Bild: Ulf Dahl/Archiv
Sachsens Kabinett muss das gesamte Parlament früher als in der vergangenen Legislaturperiode über eigene Pläne informieren, hier Finanzminister Christian Piwarz (links), Innenminister Armin Schuster (beide CDU) und Sozialministerin Petra Köpping (SPD).
Sachsens Kabinett muss das gesamte Parlament früher als in der vergangenen Legislaturperiode über eigene Pläne informieren, hier Finanzminister Christian Piwarz (links), Innenminister Armin Schuster (beide CDU) und Sozialministerin Petra Köpping (SPD). Bild: Sebastian Kahnert/dpa
„Beteiligung darf kein Alibi sein“: die BSW-Abgeordneten Jens Hentschel-Thöricht (PGF/links) und Ronny Kupke.
„Beteiligung darf kein Alibi sein“: die BSW-Abgeordneten Jens Hentschel-Thöricht (PGF/links) und Ronny Kupke. Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Auf den Tag genau ein Jahr her: Ministerpräsident Michael Kretschmer und Landtagspräsident Alexander Dierks (beide CDU) unterzeichnen am 12. Februar 2025 eine Konsultationsvereinbarung zwischen Regierung und Parlament.
Auf den Tag genau ein Jahr her: Ministerpräsident Michael Kretschmer und Landtagspräsident Alexander Dierks (beide CDU) unterzeichnen am 12. Februar 2025 eine Konsultationsvereinbarung zwischen Regierung und Parlament. Bild: Robert Michael/dpa/Archiv
Für die Umsetzung des Konsultationsverfahrens auf Seiten der Regierung verantwortlich: Sachsens Staatskanzleichef Andreas Handschuh (parteilos/Mitte), hier neben seinem Amtsvorgänger, dem jetzigen Europaabgeordneten Oliver Schenk (CDU/2.v.l.), bei einem Firmenbesuch in Freiberg.
Für die Umsetzung des Konsultationsverfahrens auf Seiten der Regierung verantwortlich: Sachsens Staatskanzleichef Andreas Handschuh (parteilos/Mitte), hier neben seinem Amtsvorgänger, dem jetzigen Europaabgeordneten Oliver Schenk (CDU/2.v.l.), bei einem Firmenbesuch in Freiberg. Bild: Eckardt Mildner
Sachsens AfD-Fraktion - im Bild Oppositionsführer Jörg Urban, Fraktionssprecher Felix Menzel und der Parlamentarische Geschäftsführer Jan Zwerg (von rechts) - beteiligt sich bewusst nicht am Konsultationsverfahren.
Sachsens AfD-Fraktion - im Bild Oppositionsführer Jörg Urban, Fraktionssprecher Felix Menzel und der Parlamentarische Geschäftsführer Jan Zwerg (von rechts) - beteiligt sich bewusst nicht am Konsultationsverfahren. Bild: Robert Michael/dpa/Archiv
„Allein die schiere Masse zeigt, dass das Verfahren funktioniert“: die SPD-Abgeordnete Laura Stellbrink.
„Allein die schiere Masse zeigt, dass das Verfahren funktioniert“: die SPD-Abgeordnete Laura Stellbrink. Bild: Stefan Kraft/Archiv
„Man muss vom Ende her denken“: der CDU-Abgeordnete Sören Voigt.
„Man muss vom Ende her denken“: der CDU-Abgeordnete Sören Voigt. Bild: Ellen Liebner
„Wir sind keineswegs zufrieden“: die Linke-Abgeordnete und frühere Landtagsvizepräsidentin Luise Neuhaus-Wartenberg.
„Wir sind keineswegs zufrieden“: die Linke-Abgeordnete und frühere Landtagsvizepräsidentin Luise Neuhaus-Wartenberg. Bild: Thomas Schlorke/Archiv
„Von einer neuen politischen Kultur Lichtjahre entfernt“: der Grünen-Abgeordnete Valentin Lippmann (vorn).
„Von einer neuen politischen Kultur Lichtjahre entfernt“: der Grünen-Abgeordnete Valentin Lippmann (vorn). Bild: Ulf Dahl/Archiv
Sachsens Kabinett muss das gesamte Parlament früher als in der vergangenen Legislaturperiode über eigene Pläne informieren, hier Finanzminister Christian Piwarz (links), Innenminister Armin Schuster (beide CDU) und Sozialministerin Petra Köpping (SPD).
Sachsens Kabinett muss das gesamte Parlament früher als in der vergangenen Legislaturperiode über eigene Pläne informieren, hier Finanzminister Christian Piwarz (links), Innenminister Armin Schuster (beide CDU) und Sozialministerin Petra Köpping (SPD). Bild: Sebastian Kahnert/dpa
„Beteiligung darf kein Alibi sein“: die BSW-Abgeordneten Jens Hentschel-Thöricht (PGF/links) und Ronny Kupke.
„Beteiligung darf kein Alibi sein“: die BSW-Abgeordneten Jens Hentschel-Thöricht (PGF/links) und Ronny Kupke. Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Sachsen
Regieren ohne Mehrheit in Sachsen: Kretschmers Mini-Koalition, der K-Mechanismus und die Opposition
Redakteur
Von Tino Moritz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vor einem Jahr sicherte die CDU/SPD-Minderheitsregierung dem Landtag frühzeitige Informationen über ihre Pläne noch vor dem eigentlichen parlamentarischen Verfahren zu. Hat sie deshalb noch keine Abstimmung verloren?

Gut möglich, dass Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) gerade von allen Ost-MPs so richtig beneidet wird. Manuela Schwesig (SPD) in Mecklenburg-Vorpommern und Sven Schulze (CDU) in Sachsen-Anhalt stehen vor schweren Landtagswahlen im September, mit den beiden wird niemand tauschen wollen. Auch nicht mit dem Brandenburger Dietmar...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:32 Uhr
2 min.
150 Millionen Euro für Drohnenhersteller Quantum Systems
Die von Quantum Systems hergestellte Aufklärungsdrohne "Vector AI" (Archiv)
Der Ukraine-Krieg bedeutet für Drohnenhersteller und Start-ups weltweit Hochkonjunktur. In Deutschland ist der Raum München ein Zentrum der Entwicklung für die unbemannten Flugkörper.
04.02.2026
6 min.
Rechtsanspruch auf „Bildungsurlaub“ ab 2027 auch in Sachsen: Was Arbeitgeber und Arbeitnehmer wissen sollten
Ab 2027 auch in Sachsen möglich, wenngleich der Anspruch hier offiziell nicht „Bildungsurlaub“, sondern „Qualifizierungszeit“ heißt.
Seit mehr als 30 Jahren gab es immer mal wieder Anläufe, am Mittwoch fand das Anliegen erstmals eine Mehrheit im Sächsischen Landtag. Was das für Sachsens Beschäftigte und Betriebe heißt - und für die Bildungsträger.
Tino Moritz
18:41 Uhr
4 min.
Bundesregierung gibt Schloss Meseberg als Gästehaus auf
Schloss Meseberg wurde seit 2007 unter anderem für Empfänge von Staats- und Regierungschefs, aber auch für Kabinettsklausuren genutzt. (Archivbild)
Das historische Anwesen in Meseberg eine gute Autostunde nördlich von Berlin war Kulisse für Staatsempfänge und Kabinettsklausuren. Jetzt hat die Bundesregierung entschieden, dass die Ära bald endet.
23.11.2025
4 min.
Je t’aime – Wer mit wem? Warum Sachsens Modell der wechselnden Mehrheiten auf der Kippe steht
Präsentierten am 4. Dezember 2024 Sachsens ersten Koalitionsvertrag ohne eigene Mehrheit: Partei- und Fraktionschef Henning Homann, die heutige Vize-Ministerpräsidentin Petra Köpping (beide SPD), Ministerpräsident und Parteichef Michael Kretschmer sowie Fraktionschef Christian Hartmann (beide CDU/v.l.n.r.).
Im Landtag ist Kretschmers CDU/SPD-Minderheitskoalition auf Unterstützung aus der Opposition angewiesen - und bekommt sie zumeist von Grünen und Linken. Steigt das BSW aus dem Konsultationsverfahren aus?
Tino Moritz
06:06 Uhr
2 min.
Hiobsbotschaft: Schwimmhalle im Erzgebirge geschlossen
Die Schwimmhalle „Atlantis“ muss wegen Reparaturarbeiten länger geschlossen bleiben.
Aufgrund einer technischen Störung sollte die Schwimmhalle „Atlantis“ nur am Dienstag geschlossen bleiben. Doch die Reparatur dauert deutlich länger. Es ist die nächste schlechte Nachricht.
Patrick Herrl
06:38 Uhr
4 min.
Er baute die Werdauer Kinderklinik auf, jetzt wurde ihm einfach gekündigt: „Es kam nicht ein Wort des Dankes“
Der frühere Chefarzt der Kinderabteilung an der Pleißental-Klinik, Dirk Ermisch, hier bei einer Demo vor dem Landratsamt. Neben ihm steht Verdi-Sekretärin Simone Bovensiepen.
Dirk Ermisch (81) hat die Kinderklinik in der Werdauer Pleißental-Klinik aufgebaut, war Chefarzt und ist bis heute dort als Honorararzt tätig. Er schüttelt nicht nur über den Umgang der Chefetage mit den Ärzten den Kopf.
Jan-Dirk Franke
Mehr Artikel