„Ressourcen zum Teil bereits ausgeschöpft“: Kassenärzte erteilen Post-Covid-Forderungen aus dem Landtag eine Absage

Sachsen
Parteiübergreifend wollen die Fraktionen das Los von tausenden Menschen verbessern, die an Langzeitfolgen einer Corona-Infektion oder Impfung leiden. Aber ist das überhaupt möglich?
Die Landesärztekammer hatte sich bereits skeptisch gezeigt, inwieweit Forderungen aus dem Sächsischen Landtag zur Verbesserung der Versorgungssituation für Menschen mit Post Covid oder dem sogenannten Post-Vac-Syndrom sinnvoll sind oder sich umsetzen lassen. Nun schätzt auch die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen (KVS) diese Forderungen als...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.