Regionale Nachrichten und News
  • „Ressourcen zum Teil bereits ausgeschöpft“: Kassenärzte erteilen Post-Covid-Forderungen aus dem Landtag eine Absage

Tausende Menschen in Sachsen leiden an Post Covid. Die katastrophale Versorgungslage lässt sich so schnell kaum ändern.
Tausende Menschen in Sachsen leiden an Post Covid. Die katastrophale Versorgungslage lässt sich so schnell kaum ändern. Bild: Sebastian Gollnow/dpa/Archiv
Tausende Menschen in Sachsen leiden an Post Covid. Die katastrophale Versorgungslage lässt sich so schnell kaum ändern.
Tausende Menschen in Sachsen leiden an Post Covid. Die katastrophale Versorgungslage lässt sich so schnell kaum ändern. Bild: Sebastian Gollnow/dpa/Archiv
Sachsen
„Ressourcen zum Teil bereits ausgeschöpft“: Kassenärzte erteilen Post-Covid-Forderungen aus dem Landtag eine Absage
Von Frank Hommel, Elisa Leimert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Parteiübergreifend wollen die Fraktionen das Los von tausenden Menschen verbessern, die an Langzeitfolgen einer Corona-Infektion oder Impfung leiden. Aber ist das überhaupt möglich?

Die Landesärztekammer hatte sich bereits skeptisch gezeigt, inwieweit Forderungen aus dem Sächsischen Landtag zur Verbesserung der Versorgungssituation für Menschen mit Post Covid oder dem sogenannten Post-Vac-Syndrom sinnvoll sind oder sich umsetzen lassen. Nun schätzt auch die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen (KVS) diese Forderungen als...
