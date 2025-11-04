Rückläufige Migration: Asylzahlen in Sachsen sinken auf Fünfjahrestief

Sachsen
Die Anzahl unerlaubter Einreisen ist ebenso deutlich zurückgegangen wie die im Freistaat gestellten Asylanträge. Die meisten Asylsuchenden kommen aus Venezuela.
Immer weniger Migranten begehren Asyl in Sachsen. Knapp 4800 Erstanträge haben die Außenstellen des Bundesamtes für Migration (Bamf) seit Januar registriert - den niedrigsten Stand der vergangenen fünf Jahre. Im Vergleichszeitraum 2024 waren es noch mehr als 8500 Anträge gewesen, 2023 mehr als 11.000.
