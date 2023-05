Rüstungsfabrik-Pläne für Sachsen: Förderung vom Bund fraglich

Rheinmetall will eine Munitionsfabrik errichten. Als möglichen Standort zieht der Rüstungskonzern auch Großenhain in Betracht. Er knüpft diese Investition aber an Förderfelder. Der Bund bringt dazu nun allerdings eine Alternative ins Spiel.

Der Düsseldorfer Rüstungskonzern Rheinmetall will aufgrund der gestiegenen Nachfrage eine neue Pulverfabrik errichten. Dort sollen chemische Vorprodukte für Munition hergestellt werden. Mit entstehen soll aber auch eine Schmiede für Artilleriegeschosse. Der Konzern rechnet mit Baukosten in Höhe von 700 bis 800 Millionen Euro.