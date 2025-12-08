Sachsen: Ablehnungswelle bei Integrationsförderung - Organisationen warnen vor Kollaps

Sachsen
Betroffene Initiativen rufen zu Protesten auf, weil rund 70 Integrationsprojekten das Aus droht. Dabei entlasten manche sogar die Behörden. Ministerin Köpping soll nun erklären, was mit nicht vergebenen Geldern passieren soll.
Im Freistaat stehen nach einer Ablehnungswelle der Sächsischen Aufbaubank (SAB) rund 70 Integrations- und Teilhabeprojekte vor dem Aus. Mehr als 40 Organisationen - darunter der Sächsische Flüchtlingsrat oder die Vereine Colorido (Plauen) und Lebenshaus (Lichtenstein) - warnen Sozialministerin Petra Köpping (SPD) per offenem Brief, das...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.