Sachsen: Anklage gegen Mann wegen Herstellung von Schusswaffen

Vor zwei Jahren flog er auf: Ein inzwischen 51-Jähriger soll in seinem Keller mehrere Schusswaffen, darunter Maschinenpistolen, angefertigt haben. Jetzt hat die Generalstaatsanwaltschaft Dresden Anklage erhoben.

Dresden.

Die Generalstaatsanwaltschaft Dresden wirft dem 51-Jährigen die Herstellung von Waffen und den Besitz von Sprengstoffen vor. Der Mann soll mehrere Schusswaffen, darunter Maschinenpistolen, in einer eigens dafür eingerichteten Werkstatt im Keller seiner Wohnung in Radebeul hergestellt haben, wie die Justizbehörde am Freitag mitteilte.

Es geht um fünf funktionstüchtige Schusswaffen

Insgesamt soll der Mann bis zu seiner Festnahme Ende September 2023 fünf funktionsfähige Schusswaffen, davon zwei Maschinenpistolen, zusammengebaut und mit der Herstellung von mindestens einer weiteren Waffe begonnen haben. Zudem soll der Beschuldigte rund 1,4 Kilogramm Schwarzpulver in seinem Keller gelagert haben.

Waffen an verdeckten Ermittler verkauft

Am 28. September 2023 verkaufte er laut Generalstaatsanwaltschaft zwei Langwaffen und eine Kurzwaffe sowie 79 Patronen Munition an einen verdeckten Ermittler der Polizei. Spezialeinsatzkräfte und Beamte der Sonderkommission zur Bekämpfung von Rechtsextremismus des Landeskriminalamts Sachsen nahmen den Tatverdächtigen daraufhin vorläufig fest. Er befand sich bis März vergangenen Jahres in Untersuchungshaft.

Anklage: Verstoß unter anderem gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz

Die Ankläger werfen dem 51-Jährigen Verstöße gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz, das Waffengesetz und das Sprengstoffgesetz vor. Das Amtsgericht entscheidet nun über die Eröffnung des Hauptverfahrens. Im Zuge der Festnahme des Manns vor anderthalb Jahren war auch dessen Ehefrau ins Visier der Ermittler geraten. Das Ermittlungsverfahren gegen diese Frau wurde nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft abgetrennt. (juerg)