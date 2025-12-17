MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bis 2030 soll die Finanzierung des Deutschlandtickets nach einem Beschluss von Bund und Ländern gesichert sein. Für 2026 bekommen Sachsens Nahverkehrsunternehmen rund 40 Millionen Euro als Ausgleich für Einnahmeverluste.
Bis 2030 soll die Finanzierung des Deutschlandtickets nach einem Beschluss von Bund und Ländern gesichert sein. Für 2026 bekommen Sachsens Nahverkehrsunternehmen rund 40 Millionen Euro als Ausgleich für Einnahmeverluste. Bild: Julian Stratenschulte/dpa
Bis 2030 soll die Finanzierung des Deutschlandtickets nach einem Beschluss von Bund und Ländern gesichert sein. Für 2026 bekommen Sachsens Nahverkehrsunternehmen rund 40 Millionen Euro als Ausgleich für Einnahmeverluste.
Bis 2030 soll die Finanzierung des Deutschlandtickets nach einem Beschluss von Bund und Ländern gesichert sein. Für 2026 bekommen Sachsens Nahverkehrsunternehmen rund 40 Millionen Euro als Ausgleich für Einnahmeverluste. Bild: Julian Stratenschulte/dpa
Sachsen
Sachsen: Finanzierung des Deutschlandtickets für 2026 gesichert
Redakteur
Von Tobias Wolf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Freistaat hat die Voraussetzungen geschaffen, damit 40 Millionen Euro an die Nahverkehrsunternehmen fließen können, die damit Einnahmeausfälle ausgleichen. Der Preis für das Ticket steigt um fünf auf 63 Euro.

Die Finanzierung des Deutschlandtickets für das kommende Jahr ist gesichert. Die Landesregierung hat jetzt die notwendige Verordnung beschlossen. Den Nahverkehrsunternehmen im Freistaat stehen damit rund 40 Millionen Euro für 2026 zur Verfügung. Damit sollen pauschal Einnahmeausfälle ausgeglichen werden, die durch das bundesweit nutzbare...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14.12.2025
3 min.
Neuer Verkehrsverbund in Sachsen: Wird Bahnfahren im Großraum Chemnitz jetzt einfacher?
Eine S-Bahn des Verkehrsverbunds Oberelbe: Auch Südwestsachsen könnte von der ÖPNV-Fusion in Ostsachsen profitieren.
Im Januar geht im Freistaat ein einheitlicher ÖPNV-Verband von Görlitz bis kurz vor Freiberg an den Start. Das wird Vorteile für die Fahrgäste bringen - womöglich auch in Südwestsachsen.
Oliver Hach
18:10 Uhr
1 min.
Flugzeug am Regionalflughafen in North Carolina abgestürzt
Ein Flugzeug ist an einem Regionalflughafen in North Carolina abgestürzt.
Ein Geschäftsflugzeug stürzt im US-Bundesstaat North Carolina ab. Medien berichten von mehreren Toten. Über der Landebahn ist eine dunkle Rauchwolke zu sehen.
18:03 Uhr
5 min.
Sachen gibt’s: Wie ein Atomkraftwerk beinahe den Traum eines Limbacher Triathleten vom Ironman auf Hawaii zerstörte
Da war die Welt noch in Ordnung: Alexander Kunze nach dem Zieleinlauf in Chattanooga Da dachte er noch, er habe die Quali für Hawaii 2026 gepackt.
Alexander Kunze hat schon sehr viel erlebt – tolle wie tragische Momente. In diesem Sommer kam eine weitere ziemlich verrückte Story dazu – mit einem Happy End, das nicht ganz billig war.
Thomas Reibetanz
21.11.2025
2 min.
Bundesrat stimmt Finanzabsicherung für Deutschlandticket zu
Das Deutschlandticket ist bis 2030 gesichert - der Preis nur bis 2026.
Millionen Menschen nutzen das Deutschlandticket. Sie haben nun Klarheit: Das Ticket gibt es mindestens bis 2030. Wie teuer es 2027 wird, ist aber unklar.
17.12.2025
3 min.
„Galerie Roter Turm“: Diese Geschäfte schließen im Chemnitzer Einkaufszentrum
In dem Chemnitzer Einkaufszentrum in der Innenstadt schließt schon bald der nächste Laden.
In der Mall werden zwei weitere Läden demnächst schließen. Für eine Fläche gibt es einen Nachmieter, sagt der Centermanager. Und was bringt dem Center der „Secret Packs“-Automat?
Denise Märkisch
12:00 Uhr
4 min.
Christmarkt: Syrische Familie bringt den Geschmack von Damaskus nach Freiberg
Christmarkt auf dem Freiberger Obermarkt: Faten Alhatar bietet syrische Spezialitäten wie Falafel und Baklava – Pistazien in Blätterteig (Bild) an.
Shawarma, Falafel und Süßigkeiten aus Damaskus: Auf dem Freiberger Christmarkt zeigt Familie Al Oulabi, wie syrische Küche im Imbiss-Format und mit Weihnachtsmusik im Hintergrund schmeckt.
Heike Hubricht
Mehr Artikel