Sachsen: Landtag lehnt Zuschuss für Führerschein ab

Der Zentralverband des Deutschen Handwerks forderte, Auszubildende beim Führerscheinerwerb zu unterstützen. AfD und BSW befürworteten das - legten aber keinen Finanzierungsvorschlag vor.

Einen Zuschuss zum Führerschein wird es in Sachsen nicht geben. Die Mehrheit des Landtags lehnte einen Antrag der AfD, allen Auszubildenden 1000 Euro dafür zu gewähren, ebenso ab wie einen Änderungsantrag des BSW, den Zuschuss auf 2000 Euro für den Pkw-Führerschein zu erhöhen und auf Studenten und Schüler auszuweiten. Dem...