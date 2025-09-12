Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Für Generationen war der Führerschein eine Selbstverständlichkeit. Schon lange ist die „Fleppe“ für viele junge Menschen nicht mehr so attraktiv und kostet inzwischen mehr als 3000 Euro.
Für Generationen war der Führerschein eine Selbstverständlichkeit. Schon lange ist die „Fleppe“ für viele junge Menschen nicht mehr so attraktiv und kostet inzwischen mehr als 3000 Euro.
Sachsen
Sachsen: Landtag lehnt Zuschuss für Führerschein ab
Von Tobias Wolf
Der Zentralverband des Deutschen Handwerks forderte, Auszubildende beim Führerscheinerwerb zu unterstützen. AfD und BSW befürworteten das - legten aber keinen Finanzierungsvorschlag vor.

Einen Zuschuss zum Führerschein wird es in Sachsen nicht geben. Die Mehrheit des Landtags lehnte einen Antrag der AfD, allen Auszubildenden 1000 Euro dafür zu gewähren, ebenso ab wie einen Änderungsantrag des BSW, den Zuschuss auf 2000 Euro für den Pkw-Führerschein zu erhöhen und auf Studenten und Schüler auszuweiten. Dem...
