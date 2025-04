Sachsen: Wofür Kretschmers Koalition bis 2026 Geld ausgeben will - und wofür nicht

Laut Finanzminister Piwarz enthält der am Montag beschlossene Haushaltsentwurf der CDU/SPD-Minderheitsregierung „schmerzhafte Einschnitte“. In welchen Bereichen sind sie am größten?

Seit Montag liegt der Regierungsentwurf des Doppelhaushalts vor - für dieses und für das nächste Jahr. Am 25. und 26. Juni soll der Landtag den 50-Milliarden-Euro-Etat verabschieden. Änderungen im Detail sind schon deshalb wahrscheinlich, weil CDU (41 Sitze) und SPD (10) im Landtag (120) auf Unterstützung aus der Opposition angewiesen sind -... Seit Montag liegt der Regierungsentwurf des Doppelhaushalts vor - für dieses und für das nächste Jahr. Am 25. und 26. Juni soll der Landtag den 50-Milliarden-Euro-Etat verabschieden. Änderungen im Detail sind schon deshalb wahrscheinlich, weil CDU (41 Sitze) und SPD (10) im Landtag (120) auf Unterstützung aus der Opposition angewiesen sind -...