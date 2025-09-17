Sachsens Bäcker können aufatmen: Christstollen-Abgabe liegt vorerst auf Eis

Es war zuletzt der Aufreger unter Sachsens Bäckern: Für in Folie verpackte 750-Gramm-Christstollen soll eine Abgabe fällig werden. Die wird nun vorerst nicht eingezogen.

Dresden, Chemnitz. Die geplante Abgabe auf in Folie verpackte Christstollen wird vorerst nicht erhoben. Nach einem Gespräch von Sachsens Wirtschaftsminister Dirk Panter (SPD) mit Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) hat das Bundesumweltministerium nun umgehend reagiert und angekündigt, bis zur Klärung der eingelegten Widersprüche keine Abgabenbescheide gegen die Widerspruchsführer durchzusetzen.

Wirtschaftsminister Panter: Gute Nachricht für Sachsens Stollenbäcker

„Das ist eine gute Nachricht für Sachsens Stollenbäcker“, so Panter. Er danke Schneider für dieses unbürokratische Entgegenkommen. „Wir wollen unsere Umwelt schützen, aber mit Regelungen, die realistisch und praktisch umsetzbar sind.“ Die Folie um einen traditionellen 750-Gramm-Christstollen als abgabepflichtig entsprechend den Regelungen für To-go-Produkte aus Einwegkunststoff einzustufen, halte er aber für absurd. Panter weiter: Die Bäckerinnen und Bäcker in Sachsen leisteten Hervorragendes für Handwerk, Tradition und regionale Wertschöpfung. „Sie jetzt mit neuen, praxisfernen Belastungen zu konfrontieren, wäre schlicht falsch. Dass es nun eine sorgfältige Prüfung gibt und keine vorschnellen Abgabenbescheide erlassen werden, ist ein richtiger und vernünftiger Schritt.“

Über die EU-Einwegkunststoffrichtlinie hinausgeschossen?

Hintergrund für die vorgesehene Abgabe ist die EU-Einwegkunststoffrichtlinie. Am 6. August hatte das Umweltbundesamt dazu eine Allgemeinverfügung erlassen. Darin heißt es: Lebensmittelverpackungen für Stollenportionen, die 750 Gramm wiegen, gelten als Einwegkunststoffprodukt und fallen damit unter die Melde- und Abgabepflicht. Damit weicht das Amt aber von der Empfehlung der Einwegkunststoffkommission ab, in der unter anderem Hersteller und Verbände vertreten sind. Zur Begründung erklärte die Behörde unter anderem: „Der Stollen ist zum unmittelbaren Verzehr aus der Tüte oder Folienpackung heraus bestimmt.“ Laut Umweltbundesamt muss mit einer Abgabe von etwa 0,35 Cent pro Stollen gerechnet werden. Sachsens Bäcker halten das aber für abwegig. Ihr Protest richtet sich vor allem gegen den enormen Aufwand, der damit verbunden wäre.

Handwerk fordert langfristige Lösung

Die Handwerkskammer Dresden hat die Aussetzung der Stollenabgabe in einer ersten Stellungnahme begrüßt. Hauptgeschäftsführer Andreas Brzezinski: „Das ist ein positives Signal.“ Zugleich mahnt die Kammer aber eine langfristige Lösung an. „Es kann sich nur um einen Zwischenschritt handeln, denn diese Abgabe ist bürokratischer Irrsinn. Es braucht eine praxisnahe langfristige Lösung, die im Interesse der Stollenbäcker ist“, so Brzezinski.

Umweltamt will Widersprüche jetzt intensiv prüfen

Das Umweltbundesamt will nun die Begründungen für die eingelegten Widersprüche intensiv prüfen. Die Regelungen in anderen EU-Mitgliedstaaten sollen dabei zum Vergleich mit herangezogen werden. Panter kündigte an, nicht locker lassen zu wollen, um eine langfristige, verlässliche und praxisgerechte Lösung zu erreichen. (juerg)