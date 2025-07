Sachsens Verfassungsgerichtshof prüft vermeintliche Ungereimtheiten beim Wahlergebnis der Grünen

Nach der Landtagswahl 2024 gab es Spekulationen über mögliche Manipulationen. Jetzt liegt eine Wahlprüfungsbeschwerde vor.

Der Verfassungsgerichtshof des Freistaates Sachsen befasst sich mit einer Wahlprüfungsbeschwerde zur Landtagswahl in Sachsen. Es geht um Vorwürfe, über die die „Freie Presse“ bereits im Frühjahr ausführlich berichtet hatte: Am Abend nach der Landtagswahl am 1. September 2024 hatten Zwischenstände der Stimmenauszählung für...