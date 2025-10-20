Sachsens Wirtschaftsminister entlässt Staatssekretär: Nachfolger soll der Ex-Linke Sebastian Scheel werden

Das Verhältnis zwischen Amtsinhaber Thomas Kralinski und Minister Dirk Panter gilt als zerrüttet. Nachfolger Scheel war einst Linke-Landtagsabgeordneter in Sachsen und Bausenator in Berlin.

Personalwechsel an der Spitze des sächsischen Wirtschaftsministeriums: Minister Dirk Panter (SPD) entlässt den bisherigen Staatsekretär und Amtschef Thomas Kralinski (SPD) und ersetzt ihn durch den früheren Linken-Politiker Sebastian Scheel. Er schätze die Expertise Scheels und dessen Erfahrungen als Staatssekretär und Senator in Berlin,...