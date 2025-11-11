Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Schadhafte Elbbrücke bei Bad Schandau: Nun dürfen auch schwerere Lkw das Bauwerk wieder passieren

Die Elbbrücke Bad Schandau war monatelang komplett gesperrt, später wurde sie bis 7,5 Tonnen freigegeben. Ab Mittwoch dürfen nun auch schwerer Lkw wieder passieren.
Schadhafte Elbbrücke bei Bad Schandau: Nun dürfen auch schwerere Lkw das Bauwerk wieder passieren
Von Frank Hommel
Bei der Überquerung der Bahnstrecke wenige Meter weiter aber bleibt nur eine Spur offen. Dort regelt eine Ampel den Verkehr.

Die von massiven Verkehrseinschränkungen betroffenen Handels-, Industrie- und Handwerksbetriebe in der Sächsischen Schweiz dürfen ein wenig aufatmen – zumindest vorerst. Die Elbbrücke Bad Schandau, die monatelang komplett gesperrt war und dann nur für Fahrzeuge bis zu 7,5 Tonnen freigegeben wurde, kann ab Mittwoch auch wieder von schwereren...
