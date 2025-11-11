Schadhafte Elbbrücke bei Bad Schandau: Nun dürfen auch schwerere Lkw das Bauwerk wieder passieren

Sachsen
Bei der Überquerung der Bahnstrecke wenige Meter weiter aber bleibt nur eine Spur offen. Dort regelt eine Ampel den Verkehr.
Die von massiven Verkehrseinschränkungen betroffenen Handels-, Industrie- und Handwerksbetriebe in der Sächsischen Schweiz dürfen ein wenig aufatmen – zumindest vorerst. Die Elbbrücke Bad Schandau, die monatelang komplett gesperrt war und dann nur für Fahrzeuge bis zu 7,5 Tonnen freigegeben wurde, kann ab Mittwoch auch wieder von schwereren...
