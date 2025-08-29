„Schleichende Machtübernahme“, „Putsch“: Verlässt Hans-Georg Maaßen nach Wut-Statement die Werteunion?

Die Vorwürfe gegen den Parteivorstand sind hart: Maaßen spricht in einer Stellungnahme gar von einem Putsch in der Werteunion. Wie schätzt der sächsische Landesverband die Lage ein?

Chemnitz. Bei der Werteunion ist Feuer unterm Dach: Nach einem Statement des Parteivorsitzenden und früheren Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen, gibt es Wirbel. Verlässt Maaßen gar die Partei?

Alles begann mit einer Stellungnahme des früheren CDU-Politikers. Anlass war eine Videokonferenz der Landesvorsitzenden am Dienstag.

Maaßen greift Vorstandsmitglieder an

Schon zu Beginn sorgte Maaßen für einen Paukenschlag: „Ich weiß nicht, ob ich in zwei oder drei Wochen noch der Partei angehören werde.“ Verlässt der Vorsitzende die junge, konservative Kleinpartei bereits rund eineinhalb Jahre nach ihrer Gründung?

Maaßens Kritik richtete sich vor allem gegen den elfköpfigen Parteivorstand. Dieser besteht neben ihm aus den Stellvertretern Sylvia Pantel (Ex-CDU), Jörg Meuthen (Ex-AfD), Jürgen Rappert (Ex-Freie Wähler) sowie Bernd Pfeiffer (Ex-CDU) und sechs Beisitzern. „Ich kann mit vielen im jetzigen Parteivorstand nicht mehr vertrauensvoll zusammenarbeiten“, so der 62-Jährige.

Auch Jörg Meuthen gehört zu dem Zirkel, den Maaßen nun offen kritisiert. Meuthen war von 2015 bis 2022 Bundessprecher der AfD, trat im Juni 2022 in die Deutsche Zentrumspartei ein. Seit Herbst 2024 ist er Mitglied der Werteunion. Bild: Christoph Soeder/dpa/Archiv Auch Jörg Meuthen gehört zu dem Zirkel, den Maaßen nun offen kritisiert. Meuthen war von 2015 bis 2022 Bundessprecher der AfD, trat im Juni 2022 in die Deutsche Zentrumspartei ein. Seit Herbst 2024 ist er Mitglied der Werteunion. Bild: Christoph Soeder/dpa/Archiv

Er nehme seit Monaten wahr, dass sich mit Pantel, Meuthen und Pfeiffer sowie den Beisitzern Michael Schwarzer, Gordon Pelz und Claus-Peter Martens „eine Fraktion im Bundesvorstand gebildet hatte, die der Auffassung ist, dass sie ohne Absprache mit den anderen Mitgliedern und mit mir alles im Bundesvorstand beschließen lassen kann, was sie will“.

Laut Maaßen fänden Abstimmungen außerhalb des Bundesvorstandes statt und der Vorstand selbst solle nur noch zum „Abnickgremium gemacht werden, weil diese Leute die Mehrheit der Stimmen auf sich vereinigen“.

Der Parteivorsitzende beklagt unter anderem, dass „es um reine Machtpolitik geht oder ob man seinen Mann als Pressesprecher gegen den Willen des Vorsitzenden durchsetzen kann oder ob man das Parteiprogramm am Bundesvorstand vorbei im Parteitag nach seinen Vorstellungen durchsetzen kann“.

Machtübernahme durch „Pantel-Fraktion“?

Maaßen wittert „eine schleichende Machtübernahme im Bundesvorstand, und ich bin nicht bereit als Galionsfigur oder Frühstücksdirektor die Verantwortung für die Partei und für die Schmutzeleien, die hinter meinem Rücken betrieben werden zu übernehmen“.

Er selbst spricht von der „Pantel-Fraktion“, bezeichnet die Vorgänge als „Putsch und eine Machtübernahme von Leuten, die ihre Mitgliedschaft und Funktion mir zu verdanken haben“.

Und fügt bedauernd an: „Ich räume ein, es war ein großer Fehler, diese Leute in die Partei geholt zu haben und ihnen vertraut zu haben.“

Berlin im November 2024: Hans-Georg Maaßen unterhält sich vor Beginn des Bundesparteitages der Werteunion mit Sylvia Pantel. Bild: Soeren Stache/dpa Berlin im November 2024: Hans-Georg Maaßen unterhält sich vor Beginn des Bundesparteitages der Werteunion mit Sylvia Pantel. Bild: Soeren Stache/dpa

Derweil würden die Adressaten ihm vorwerfen, er sei ein Autokrat. Der 62-Jährige entgegnet: „Wenn man glaubt, dass man Entscheidungen ohne mit anderen zu reden, ohne Aussprachen brutal durchsetzen kann, weil man sich eine Mehrheit durch Seilschaften und Gefolgsleuten gebildet hat, dann hat genau dies nichts mit meinem Demokratiebegriff und dem bisherigen Demokratiebegriff der Werteunion zu tun.“

Maaßen will vor niemandem zu Kreuze kriechen

Er habe immer wieder Gespräche mit der „Pantel-Fraktion“ gesucht, diese seien aber „entweder ausgeschlagen worden oder fruchtlos verlaufen“. Maaßen schildert eine „Wir brauchen nicht mit Dir zu reden, da wir die Mehrheit haben“-Attitüde.

Nun halte er es für nötig, den Vorstand komplett neu zu wählen : „Aber auch dann ist es fraglich, ob ich für ein Amt in der Partei wieder kandidieren werde.“

Begründung: „Ich bin weder vor Merkel, noch Seehofer, noch vor de Maiziere oder Altmaier auf die Knie gegangen und denen zu Kreuze gekrochen. Ich werde es erst recht nicht vor Pantel, Schwarzer und Meuthen tun.“

In den kommenden Wochen wolle sich der Parteichef überlegen, „welcher Weg für mich der richtige ist“. Eine Werteunion ohne Maaßen – was sagt der sächsische Landesverband dazu?

Ein „Friedensgipfel“ in Sachsen?

Gegenüber der „Freien Presse“ äußerten sich der Landeschef René Dittrich und sein Stellvertreter Dirk Kohl gemeinsam. Ihr Appell: Maaßen sollte der Partei trotz der Differenzen im Bundesvorstand erhalten bleiben.

Er werde „in Sachsen sehr geschätzt und ein Verlassen der Partei hätte sicherlich schwerwiegende Folgen in der Rekrutierung neuer Mitglieder und auch Austritte wären nicht auszuschließen“.

Allerdings schränken beide ein: „Wir sind aber auch der Meinung, eine Partei sollte im Grunde nicht an einer einzelnen Person festgemacht werden. Im Vordergrund sollte immer die Umsetzung der politischen Ziele stehen.“

Dennoch: Ein Weggang Maaßens wäre für sie ein großer Schaden für die Partei und deren politische Zukunft.

Der Landesvorsitzende der Werteunion in Sachsen, René Dittrich (l.) und sein Stellvertreter Dirk Kohl. Bild: Werteunion Sachsen Der Landesvorsitzende der Werteunion in Sachsen, René Dittrich (l.) und sein Stellvertreter Dirk Kohl. Bild: Werteunion Sachsen

Wie blickt man in Sachsen auf die Putschvorwürfe, die der Parteichef gegenüber Mitgliedern des Vorstands erhoben hat? Diese seien auch Dittrich und Kohl zu Ohren gekommen. Im Vorstand seien „starke Persönlichkeiten unter sich, die ihre Vorstellungen zur Führung der Partei umsetzen wollen“.

Man schätze alle Personen des Bundesvorstandes, auch jene, die im Statement negativ erwähnt wurden. Und im Freistaat hat man sogar ein Angebot an den Parteivorstand: Der Landesverband bietet an, einen Friedensgipfel „mit allen Protagonisten des Bundesvorstandes auszurichten, um die aktuelle Lage zu befrieden“. Die Landeschefs weiter: „In Sachsen wurde schon öfters Frieden geschlossen.“

Unter welchen Voraussetzungen könnte abgewendet werden, dass Maaßen die Partei verlässt? „Im Bundesvorstand braucht es aus unserer Sicht eine starke Führungspersönlichkeit, die sowohl nach Innen und Außen wirken kann“, so Dittrich und Kohl.

Das müsse nicht zwingend der Vorsitzende sein. Wichtig sei, dass alle Beteiligten sich über ihre eigene Rolle im Vorstand bewusst seien.

Nun gelte es, sich hinzusetzen, miteinander zu reden, Unklarheiten auszuräumen und wieder Vertrauen aufzubauen. „Wir im Landesvorstand Sachsen denken und hoffen, dass die Vernunft obsiegt und die Protagonisten im Bundesvorstand sich jetzt zusammenreißen und Dr. Maaßen die Partei nicht verlässt.“

Werteunion: Zwischen alter CDU und „Krebsgeschwür“

Die Werteunion wurde 2017 als Verein von konservativen CDU- und CSU-Mitgliedern gegründet, aber nicht als Parteigliederung anerkannt und war in der Union umstritten. Im August 2019 attestierte Wolfgang Bosbach (CDU), die Werteunion vertrete Positionen, „die noch vor zehn, 15 Jahren ganz selbstverständlich zum Meinungsspektrum der Union gehört haben“.

Im gleichen Monat war sie für den jetzigen Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) ein „Hilferuf von unten an die Parteiführung, sich wieder intensiver mit bestimmten Themen zu beschäftigen“. Im Folgejahr beschimpfte Elmar Brok (CDU) sie als „Krebsgeschwür“, forderte: „So etwas muss man von vorne herein mit aller Rücksichtslosigkeit bekämpfen, damit ein solches Krebsgeschwür nicht in die Partei hineinkriechen kann“.

Im Februar 2024 folgte schließlich die Parteigründung. Die Werteunion hat derzeit bundesweit etwas mehr als 1300 Mitglieder. (phy)