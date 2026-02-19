MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Nachrichten
  • |
  • Sachsen
  • |

  • Schon wieder Millionenraub in Dresden geplant? Polizei schützt Porzellanschatz im Zwinger

Dieser Artikel ist für Sie frei.
Alle Inhalte gratis lesen:
0,00 €
in den ersten 6 Wochen
Jetzt freischalten  
jederzeit kündbar
Zahlreiche Touristen sind bei Sonnenschein im Dresdner Zwinger unterwegs.
Zahlreiche Touristen sind bei Sonnenschein im Dresdner Zwinger unterwegs. Bild: Robert Michael/dpa
Zahlreiche Touristen sind bei Sonnenschein im Dresdner Zwinger unterwegs.
Zahlreiche Touristen sind bei Sonnenschein im Dresdner Zwinger unterwegs. Bild: Robert Michael/dpa
Sachsen
Schon wieder Millionenraub in Dresden geplant? Polizei schützt Porzellanschatz im Zwinger
Redakteur
Von Patrick Hyslop
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Offenbar haben erneut Kriminelle wertvolle Kunstschätze in Dresden ins Visier genommen. Laut einem Medienbericht wurden die Sicherheitsvorkehrungen massiv hochgefahren.

Dresden.

Kaum ist der Juwelenraub aus dem Grünen Gewölbe in Dresden einigermaßen verdaut, sind die Sicherheitsbehörden in Sachsens Landeshauptstadt wieder in Habachtstellung. Grund: Kriminelle wollen offenbar die Porzellansammlung von August dem Starken in ihre Finger kriegen.

Das meldet die „Bild“-Zeitung. Bereits Ende Januar gab es demnach einen Cyberangriff auf die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Das Museumsnetzwerk wurde damals lahmgelegt, das Sicherheitssystem sei jedoch nicht betroffen gewesen.

Mehr Wachleute und Soko beim LKA

Zeitgleich ging nach „Bild“-Informationen ein Hinweis von ausländischen Sicherheitsbehörden in der Landeshauptstadt ein: Kriminelle wollten die chinesische Drachenvase sowie die Ru-Schale stehlen. Eine vergleichbare Schale habe 2017 bei einer Versteigerung fast 38 Millionen Dollar erbracht.

Nun wurden die Sicherheitsmaßnahmen im Dresdner Zwinger gehörig erhöht: Laut Springer-Blatt bewachen nun acht Sicherheitsleute die Sammlung, zwei Wachleute laufen im Hof Streife. Zudem bleibe nachts inzwischen das Licht an, die Polizei hat ein Auge auf den Zwinger. Beim Landeskriminalamt wurde eine Soko eingerichtet, was die Generalstaatsanwaltschaft der Zeitung bestätigte.

Jedoch sollen sowohl Vase als auch Schale inzwischen aus der Sammlung entfernt und in Sicherheit gebracht worden sein. Der Cyberangriff stamme offenbar aus Asien, wo auch die Auftraggeber des angedachten Diebstahls vermutet werden. (phy)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.01.2026
1 min.
Kunstsammlungen Dresden nach Cyberangriff wieder erreichbar
Kunstsammlungen Dresden nach Cyberangriff wieder erreichbar. (Archivbild)
Nach dem Hackerangriff läuft die Webseite der Dresdner Museen wieder – doch nicht alles ist wie vorher. Welche Funktionen fehlen noch und was bedeutet das für Besucher?
16:22 Uhr
2 min.
Sonderkommission ermittelt nach Cyberangriff auf SKD
Sonderkommission ermittelt nach Cyberangriff auf SKD. (Symbolbild)
Nach dem Hackerangriff auf die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden ermittelt nun eine Sonderkommission. Die Sicherheit der Besucher und Kunstwerke ist laut SKD gewährleistet.
18.02.2026
4 min.
Tollkühne Ski-Springer im Erzgebirge: Im Auslauf ging es sogar über einen Bach und die Hauptstraße
 7 Bilder
Sportler André Helbig zeigt auf den Hang der ehemaligen Skischanze in Gahlenz.
Die Skischanze in Gahlenz bei Oederan war mehr als ein Sport-Ort – sie war ein Symbol für Pioniergeist und Gemeinschaftssinn. Einwohner und Turner hoben die Turnerschanze aus der Taufe.
Christof Heyden
17:30 Uhr
4 min.
Wichtige Straße im Vogtland von März bis November gesperrt: Was das für Autofahrer bedeutet
Die Brücke über den Görnitzbach in Raasdorf wird ab März abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Im Zuge dieser und weiterer Bauarbeiten ist die Ortsdurchfahrt bis November zu.
Der Oelsnitzer Ortsteil Raasdorf wird Großbaustelle. Was dort geplant ist und worauf sich Autofahrer einstellen sollten.
Ronny Hager
18.02.2026
4 min.
Beschlagnahmung des Protestbusses „Adenauer SRP+“ in Döbeln: Nachträglicher Beschluss war rechtswidrig
Per Tieflader ging es für den Protestbus, den die Polizei zuvor beschlagnahmt hatte, am 7. Oktober von Chemnitz zurück nach Berlin.
Die Beschlagnahme des „Adenauer SRP+“-Busses im September 2025 in Mittelsachsen hat Folgen: Das Landgericht Chemnitz gibt dem „Zentrum für Politische Schönheit“ in einem zentralen Punkt Recht.
Manuel Niemann
17:30 Uhr
3 min.
Mit kleinen Schritten: Niederfrohna modernisiert Sportanlagen und Kita
Bürgermeister Jens Hinkelmann in Sporthalle der Grundschule Niederfrohna.
Stetig höhlt den Stein, könnte das Motto von Bürgermeister Jens Hinkelmann sein. Statt auf eine Großinvestition zu warten, saniert er schrittweise. Was an den Anlagen neu ist und bald entsteht.
Jonas Patzwaldt
Mehr Artikel