Schulstreik gegen Wehrpflicht: Schulleiterin richtet sich direkt an Eltern – Organisatoren sprechen von Einschüchterung

Die Diskussionen um die Wiedereinführung der Wehrpflicht halten an. Nun wurde bundesweit zu einem Schulstreik aufgerufen. In Schulen in Sachsen sorgt das für Zündstoff zwischen Lehrern und Schülern.

Am Freitag stimmt der Bundestag darüber ab, ob junge Männer im wehrpflichtigen Alter wieder gemustert werden sollen. Dagegen demonstrieren Schüler in ganz Deutschland mit einem Schulstreik. In Sachsen sind in Chemnitz, Annaberg-Buchholz, Dresden, Leipzig und Döbeln Aktionen geplant. In Chemnitz beginnt der Streik um 11 Uhr am... Am Freitag stimmt der Bundestag darüber ab, ob junge Männer im wehrpflichtigen Alter wieder gemustert werden sollen. Dagegen demonstrieren Schüler in ganz Deutschland mit einem Schulstreik. In Sachsen sind in Chemnitz, Annaberg-Buchholz, Dresden, Leipzig und Döbeln Aktionen geplant. In Chemnitz beginnt der Streik um 11 Uhr am...