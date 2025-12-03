Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Nachrichten
  • |
  • Sachsen
  • |

  • Schulstreik gegen Wehrpflicht: Schulleiterin richtet sich direkt an Eltern – Organisatoren sprechen von Einschüchterung

Mit anprangernden Worten demonstrieren die Schüler am Freitag gegen die mögliche Wiedereinführung der Wehrpflicht.
Mit anprangernden Worten demonstrieren die Schüler am Freitag gegen die mögliche Wiedereinführung der Wehrpflicht. Bild: „Jugend gegen Krieg“
Die Bundeswehr ist im Alltag sichtbarer geworden – wie hier mit Werbung auf einer Zwickauer Straßenbahn.
Die Bundeswehr ist im Alltag sichtbarer geworden – wie hier mit Werbung auf einer Zwickauer Straßenbahn. Bild: dpa
Am Chemnitzer Karl Schmidt Rottluff Gymnasium wird der Schulstreik kontrovers diskutiert.
Am Chemnitzer Karl Schmidt Rottluff Gymnasium wird der Schulstreik kontrovers diskutiert. Bild: Andreas Seidel
Vorbereitung auf den Streik: Die Schüler bemalen Transparente.
Vorbereitung auf den Streik: Die Schüler bemalen Transparente. Bild: „Jugend gegen Krieg“
Die Organisatoren haben bundesweit mit Plakaten und Flyern auf die Aktion aufmerksam gemacht.
Die Organisatoren haben bundesweit mit Plakaten und Flyern auf die Aktion aufmerksam gemacht. Bild: „Jugend gegen Krieg“
Mit anprangernden Worten demonstrieren die Schüler am Freitag gegen die mögliche Wiedereinführung der Wehrpflicht.
Mit anprangernden Worten demonstrieren die Schüler am Freitag gegen die mögliche Wiedereinführung der Wehrpflicht. Bild: „Jugend gegen Krieg“
Die Bundeswehr ist im Alltag sichtbarer geworden – wie hier mit Werbung auf einer Zwickauer Straßenbahn.
Die Bundeswehr ist im Alltag sichtbarer geworden – wie hier mit Werbung auf einer Zwickauer Straßenbahn. Bild: dpa
Am Chemnitzer Karl Schmidt Rottluff Gymnasium wird der Schulstreik kontrovers diskutiert.
Am Chemnitzer Karl Schmidt Rottluff Gymnasium wird der Schulstreik kontrovers diskutiert. Bild: Andreas Seidel
Vorbereitung auf den Streik: Die Schüler bemalen Transparente.
Vorbereitung auf den Streik: Die Schüler bemalen Transparente. Bild: „Jugend gegen Krieg“
Die Organisatoren haben bundesweit mit Plakaten und Flyern auf die Aktion aufmerksam gemacht.
Die Organisatoren haben bundesweit mit Plakaten und Flyern auf die Aktion aufmerksam gemacht. Bild: „Jugend gegen Krieg“
Sachsen
Schulstreik gegen Wehrpflicht: Schulleiterin richtet sich direkt an Eltern – Organisatoren sprechen von Einschüchterung
Redakteur
Von Josua Gerner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Diskussionen um die Wiedereinführung der Wehrpflicht halten an. Nun wurde bundesweit zu einem Schulstreik aufgerufen. In Schulen in Sachsen sorgt das für Zündstoff zwischen Lehrern und Schülern.

Am Freitag stimmt der Bundestag darüber ab, ob junge Männer im wehrpflichtigen Alter wieder gemustert werden sollen. Dagegen demonstrieren Schüler in ganz Deutschland mit einem Schulstreik. In Sachsen sind in Chemnitz, Annaberg-Buchholz, Dresden, Leipzig und Döbeln Aktionen geplant. In Chemnitz beginnt der Streik um 11 Uhr am...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
04.12.2025
2 min.
Maduro schildert Telefonat mit Trump als "respektvoll"
"Willkommen Dialog, willkommen Diplomatie", sagte Maduro. (Archivbild)
Der autoritäre Präsident hat sich erstmals zu seinem jüngsten Gespräch mit Trump geäußert. Während die USA seit Wochen den Ton verschärfen, setzt Maduro auf einen "respektvollen Dialog" der Staaten.
16:45 Uhr
1 min.
Coca-Cola-Truck in Freiberg: Datum steht fest
Ein Coca-Cola Truck im Dezember 2023 in der Nähe von München.
Die Freiberger dürfen sich auf ein weiteres Highlight im Advent freuen: Der rote Weihnachtstruck kommt tatsächlich. Was erwartet Besucher dort?
Cornelia Schönberg
16:06 Uhr
2 min.
BSW gründet eigenen Jugendverband in Sachsen
In Chemnitz hat das sächsische BSW am Wochenende einen Jugendverband gegründet. (Archivbild)
In Chemnitz hat das BSW seinen Jugendverband für Sachsen gegründet. Das frisch gewählte Führungsduo will sich für soziale Themen einsetzen.
04.12.2025
4 min.
Plauener Weihnachtsmarktbesucher vermissen einen Stammhändler: Wo ist der beliebte Rosterverkäufer geblieben?
Uwe Zeithammel am Mittwoch auf dem Plauener Weihnachtsmarkt. In diesem Jahr ist er dort nur noch Besucher.
30 Jahre lang prägte sein Imbissstand den Weihnachtsmarkt. In diesem Jahr ist Caterer Uwe Zeithammel nicht mehr dabei. Was der Abschied bedeutet und warum Ruhestand für den 64-Jährigen noch längst kein Thema ist.
Bernd Jubelt
11:59 Uhr
3 min.
Schulstreiks gegen Wehrpflicht geplant
Aus Protest gegen die Wehrdienst-Pläne der schwarz-roten Koalition in Berlin wollen junge Menschen an diesem Freitag nicht in die Schule gehen, sondern auf den Straßen demonstrieren. (Symbolbild)
Es geht um ihre Zukunft: Weil sie gegen Wehrdienstpläne sind, wollen Schüler am Freitag nicht zum Unterricht, sondern demonstrieren. Was ihnen blühen kann, wenn sie nicht zur Schule gehen.
02.12.2025
4 min.
„Günther Jauch macht keine Notdienste“: Warum eine Apotheke im Vogtland jetzt schließt
Nach 33 Jahren endet die Ära Bären-Apotheke: Andreas und Anne Babette Herzog schließen die Apotheke am 17. Dezember. Die letzten Jahre waren wirtschaftlich nicht einfach.
Kunden können es kaum fassen. Zum 17. Dezember schließt die Bären-Apotheke in Auerbach. Das Inhaber-Paar geht in Ruhestand. Aber die Gründe für die Schließung sind ernstere.
Cornelia Henze
Mehr Artikel