Sommerferien und Autobahnbaustellen in Sachsen: Wo Urlaubsreisende mehr Zeit einplanen müssen

Vor die Erholung am Urlaubsziel haben die Verkehrsgötter die Reise dorthin gesetzt. Zusätzlich zu vollen Autobahnen zur Ferienzeit wird in Sachsen auch gebaut. Die „Freie Presse“ mit einem Überblick.

Chemnitz. Bald ist es soweit: Deutschland startet nach und nach in die Sommerferien. Den Anfang machen Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen am 28. Juni, Schlusslichter sind Baden-Württemberg (31. Juli) und Bayern (1. August). Das bedeutet wieder erhöhtes Verkehrsaufkommen auf den Fernstraßen im Land.

Das Staurisiko steigt dann nochmals durch Baustellen auf den Autobahnen. Wo auf Sachsens Fernstraßen im Juli und August gebaut wird? Die „Freie Presse“ hat bei der Autobahn GmbH - unterliegt der Verantwortung des Bundesverkehrsministeriums - nachgefragt.

Hier der Überblick, geordnet nach Baubeginn:

A 38/A 72, ab Anfang Juli: Umfangreiche Erneuerungsarbeiten im Bereich des Autobahnkreuzes Leipzig-Süd . Unter anderem wird die Fahrbahn erneuert und an Bauwerken gearbeitet.

Umfangreiche Erneuerungsarbeiten im Bereich des . Unter anderem wird die Fahrbahn erneuert und an Bauwerken gearbeitet. A 4/A 13, Anfang Juli bis Mitte August: Im Bereich der Anschlussstelle Dresden-Flughafen in Fahrtrichtung Berlin wird die Fahrbahndecke saniert.

Im Bereich der in Fahrtrichtung Berlin wird die Fahrbahndecke saniert. A 4, Mitte Juli bis Mitte Dezember: Bauvorbereitende Maßnahmen zwischen den Anschlussstellen Limbach-Oberfrohna und Chemnitz-Mitte in beide Richtungen. Diese dienen einer perspektivisch geplanten Fahrbahnerneuerung. Der Verkehr wird auf drei Streifen vorbeigeführt, damit bleiben alle Fahrspuren erhalten.

Bauvorbereitende Maßnahmen zwischen den in beide Richtungen. Diese dienen einer perspektivisch geplanten Fahrbahnerneuerung. Der Verkehr wird auf drei Streifen vorbeigeführt, damit bleiben alle Fahrspuren erhalten. A 72, Mitte Juli bis Dezember: Zwischen der Anschlussstelle Chemnitz-Süd und dem Autobahnkreuz Chemnitz (in Fahrtrichtung Leipzig) wird auf drei Kilometern Länge die Fahrbahn saniert. Grund für die Maßnahme sind Schäden im offenporigen Asphalt.

Zwischen der (in Fahrtrichtung Leipzig) wird auf drei Kilometern Länge die Fahrbahn saniert. Grund für die Maßnahme sind Schäden im offenporigen Asphalt. A 4, Anfang August bis Anfang Dezember: Vorbereitende Maßnahmen für die Erneuerung der Fahrbahn zwischen den Anschlussstellen Hohenstein-Ernstthal und Glauchau-West sowie auf der Richtungsfahrbahn Aachen (Erfurt).

Vorbereitende Maßnahmen für die Erneuerung der Fahrbahn zwischen den sowie auf der Richtungsfahrbahn Aachen (Erfurt). A 17, Mitte August bis Ende Oktober: Zwischen den Anschlussstellen Pirna und Bahretal Erneuerung der Fahrbahndecke im Bereich der Seidewitztalbrücke in beiden Fahrtrichtungen. Der Verkehr wird in dieser Zeit einspurig in Fahrtrichtung Dresden und zweispurig in Fahrtrichtung Prag geführt.

Wichtig für Verkehrsteilnehmer auf dem Weg in die Ferien: Auf den genannten Abschnitten sollten Sie mehr Zeit einplanen. Am wichtigsten ist aber, dass man gut ankommt. In diesem Sinne: Gute Fahrt und einen erholsamen Urlaub. (phy)