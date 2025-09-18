Sonne satt in Sachsen: So furios kehrt jetzt der Sommer zurück

Wetterumschwung in Sachsen: Nach Regen und Sturmböen am Mittwoch kommt jetzt der Sommer zurück. Es wird noch einmal extrem warm für diese Jahreszeit.

Chemnitz. Warm, wärmer, heiß: Hoch „Oldenburgia“ verscheucht auch in Sachsen bis zum Wochenende noch einmal den Herbst. Am Mittwoch war es noch wolkig bis stark bewölkt mit teils böigem Wind. Um die 20 Grad - mehr waren Freistaat nicht drin. Doch jetzt geht es aufwärts.

Zwei, vielleicht drei tolle Tage stehen vor der Tür

„Es kommen auf Sachsen zwei, vielleicht sogar drei tolle Tage zu“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net auf Anfrage der „Freien Presse“. „Es wird nochmals richtig Sommer.“

Südwestdüse bringt Mittelmeerwärme bis nach Sachsen

Denn Hoch „Oldenburgia“ ist schon im Anmarsch - und schiebt nun eine Warmfront von Südwesten nach Osten. Eine Auswölbung im Jetstream macht das möglich. Dieser gewaltige Luftstrom in acht bis zehn Kilometern Höhe zieht sich etwas nach Norden zurück. Dadurch öffnet sich zwischen Frankreich, Spanien und Mitteleuropa ein regelrechter Korridor, durch den warme Luftmassen aus dem Mittelmeerraum ungehindert nach Deutschland strömen können. Meteorologen sprechen in diesem Zusammenhang von einer kräftigen Südwestdüse.

Immer der Sonne nach: Sonnenblumen werden am kommenden Wochenende in Sachsen viele Stunden dem Lauf der Sonne folgen können. Bild: Ulf Dahl Immer der Sonne nach: Sonnenblumen werden am kommenden Wochenende in Sachsen viele Stunden dem Lauf der Sonne folgen können. Bild: Ulf Dahl

Am Fichtelberg bleibt es erst noch stürmisch

„Ab Donnerstagnachmittag beginnt die Bewölkung auch in Sachsen aufzulockern“, sagt Jung. Es wird bis zu 23 Grad, die Sonne kommt raus - und das beste: Sie bleibt.“ Doch Vorsicht: Der Deutsche Wetter-Dienst warnt. Im Erzgebirge muss noch mit Windböen gerechnet werden, auf dem Fichtelberg sogar weiter mit stürmischen Böen.

Samstag der schönste Tag in Sachsen

Die Warmfront wird die Temperaturen dann bis zum Wochenende weiter nach oben treiben. Jung sagt für Sachsen am Freitag bis zu 26 Grad voraus - und bis zu zwölf Sonnenstunden. „Mehr Sonnenschein geht um diese Jahreszeit gar nicht“, sagt der Diplom-Meteorologe. In der Nacht wird es klar - und am Samstag wird der Freistaat dann nochmals mit einem Sommertag mit bis zu 28 Grad und elf Sonnenstunden verwöhnt werden. Die Wetter-Experten vom DWD rechnen sogar mit bis zu 30 Grad.

„Nach den aktuellen Modellen könnte das Sommerwetter im Osten sogar auch am Sonntag noch halten“, sagt Jung. Bis zu 29 Grad seien bei bis zu zehn Sonnenstunden noch einmal möglich. Jung rät: Dieses Sommerwetter sollten alle genießen. „Ich gehe davon aus, dass es wahrscheinlich das letzte Mal in diesem Jahr so warm werden wird.“

Nächster extremer Wetterwechsel

Montag sind in Sachsen den Prognosen zufolge zwar noch einmal bis zu 25 Grad drin. Dann müssen sich die Sachsen offenbar aber schon auf den nächsten extremen Wetterwechsel einstellen: Die Temperaturen rauschen in den Keller. In vielen Regionen werden ab Mittwoch tagsüber dann kaum mehr als 10 bis 16 Grad erwartet - Bodenfrostgefahr inklusive. (juerg)