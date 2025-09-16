Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Hauptangeklagte Jian G. die Mitangeklagte Yaqi X. dazu gebracht haben, ihm militärische Informationen von Flughafen Leipzig zu übermitteln. Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Der Hauptangeklagte Jian G. die Mitangeklagte Yaqi X. dazu gebracht haben, ihm militärische Informationen von Flughafen Leipzig zu übermitteln. Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Sachsen
Spionage für China: Bundesanwalt fordert mehr als sieben Jahre Haft für Jian G.
Redakteur
Von Tobias Wolf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Plädoyer vor dem Oberlandesgericht zeichnet die Anklage das Bild eines Staatsbürgers und unermüdlichen Mehrzweckagenten, dessen Loyalität dem chinesischen Regime gehört.

Im Prozess gegen Jian G. und seine mutmaßliche Komplizin wegen Spionage für China hat die Bundesanwaltschaft am Dienstag eine Gefängnisstrafe von sieben Jahren und sechs Monaten gefordert. G. habe sich in besonders schwerem Fall der Agententätigkeit schuldig gemacht, sagte Bundesanwalt Fabian Schellhaas im gut zweistündigen Plädoyer vor dem...
Mehr Artikel