Spionagevorwürfe: Deshalb hörte der Verfassungsschutz den Mitarbeiter von AfD-Mann Krah mehr als drei Jahre ab

Sachsen
Seit 2007 war Jian G. den Sicherheitsbehörden bekannt und stand früh im Verdacht, ein Doppelagent Chinas zu sein. Wollte er sich trotzdem kurz vor seiner Festnahme bei deutschen Geheimdiensten absichern?
Im Verfahren gegen den Ex-Mitarbeiter des AfD-Politikers Maximilian Krah und einer Komplizin wegen Spionage für China hat am Montag ein Zeuge des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV) vor dem Oberlandesgericht Dresden ausgesagt.
