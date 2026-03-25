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In Sachsen sollen Asylklageverfahren künftig schneller bearbeitet werden, im Bild der Justizkomplex mit Arbeitsgericht und Verwaltungsgericht in Chemnitz.
In Sachsen sollen Asylklageverfahren künftig schneller bearbeitet werden, im Bild der Justizkomplex mit Arbeitsgericht und Verwaltungsgericht in Chemnitz. Foto: Hendrik Schmidt/dpa/Archiv
In Sachsen sollen Asylklageverfahren künftig schneller bearbeitet werden, im Bild der Justizkomplex mit Arbeitsgericht und Verwaltungsgericht in Chemnitz.
In Sachsen sollen Asylklageverfahren künftig schneller bearbeitet werden, im Bild der Justizkomplex mit Arbeitsgericht und Verwaltungsgericht in Chemnitz. Foto: Hendrik Schmidt/dpa/Archiv
Sachsen
Stau vor Gericht: So will Sachsen Asylverfahren beschleunigen
Redakteur
Von Tobias Wolf
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6700 neue Asylklagen, knapp 10.000 insgesamt, waren 2025 an Verwaltungsgerichten anhängig. Mit KI, Länderspezialisierung und der Änderung des Bundesgesetzes soll das gleiche Personal mehr Asylklagen bewältigen.

Asylklageverfahren sollen künftig schneller bearbeitet werden. Dazu will der Freistaat am Freitag eine Initiative in den Bundesrat einbringen, sagte Justizministerin Constanze Geiert (CDU) am Dienstag in Dresden. Das Ziel: Die Änderung des Bundes-Asylgesetzes. So sollen künftig grundsätzlich einzelne Richter über die Klage eines abgelehnten...
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