  • Stern des Ostens: Wie der Herrnhuter Stern zum Verkaufsschlager wurde, ohne an Strahlkraft einzubüßen

Die in der Manufaktur in der Oberlausitz gefertigten Herrnhuter Sterne sind als Weihnachtssymbol aus dem Advent nicht mehr wegzudenken. Aber woher kommt die Faszination? Bild: Mark Frost
Redakteur
Von Frank Hommel
Sie sind allgegenwärtig und ein Riesengeschäft – und stehen doch für ein stilles, ursprüngliches Weihnachtsfest. Was ist das Geheimnis der Herrnhuter Sterne? Eine Spurensuche in der Oberlausitz.

Petra Salomo nimmt eine der weißen Kunststoffzacken, die vor ihr aufgereiht auf dem Tisch stehen. Sie tunkt die Zacke in Klebstoff – und drückt sie dann fest gegen ein Gebilde aus Plastik, das einem Würfel mit abgeschnittenen Kanten ähnelt. Dann die nächste Zacke. Und die nächste. Nach und nach entsteht aus dem Gebilde ein Stern. 25 weiße...
