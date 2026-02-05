Strafrechtsverschärfung: Justizministerin will bei Kindern und Jugendlichen härter durchgreifen

Ab 18 Jahren soll künftig Erwachsenenstrafrecht gelten und nicht mehr ab 21 wie bisher. Kinder sollen schon ab zwölf zur Verantwortung gezogen werden. Damit reagiert Sachsen auf zunehmende Gewaltkriminalität.

Geht es nach Justizministerin Constanze Geiert (CDU), soll das Strafrecht deutlich verschärft werden. Bei einer Landtagsdebatte dazu verwies sie auf zunehmende Gewaltkriminalität, besonders bei Kindern (plus 11,3 Prozent) und Jugendlichen (plus 4 Prozent). Es gebe immer mehr minderjährige Intensivtäter, erhöhte Gewaltbereitschaft und... Geht es nach Justizministerin Constanze Geiert (CDU), soll das Strafrecht deutlich verschärft werden. Bei einer Landtagsdebatte dazu verwies sie auf zunehmende Gewaltkriminalität, besonders bei Kindern (plus 11,3 Prozent) und Jugendlichen (plus 4 Prozent). Es gebe immer mehr minderjährige Intensivtäter, erhöhte Gewaltbereitschaft und...