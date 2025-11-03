Streckensperrung auf Fichtelbergbahn und Co.: Darum stellen die Loks im Erzgebirge das Dampfen vorerst ein

Sachsen
Bis Ende November herrscht auf den Strecken der Sächsischen Dampfeisenbahnen Ruhe. Das heißt nicht, dass sich die Mitarbeiter dort ausruhen. Und im Advent gibt es wieder Hochbetrieb.
Es ist vorerst verstummt – das durchdringende Pfeifen, das angestrengte Schnaufen und das charakteristische Schnauben zu Füßen von Sachsens höchstem Gipfel: Die Fichtelbergbahn macht Pause. Und auch auf anderen Strecken der Sächsischen Dampfeisenbahngesellschaft – der Weißeritztalbahn im Osterzgebirge sowie der Lößnitzgrundbahn vor den...
