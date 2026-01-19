Streikwelle rollt auf Sachsens Schulen zu: Hier müssen Sie sich auf Unterrichtsausfall einstellen

Im öffentlichen Dienst wird weiter um einen neuen Tarifvertrag gerungen. Die Lehrer-Gewerkschaft ruft zu Arbeitsniederlegungen auf. In Schulen der Region drohen Einschränkungen.

Schüler in Sachsen müssen sich auf Unterrichtsausfälle einstellen, weil Lehrer nicht zur Arbeit kommen. Nach der Ankündigung von ersten Warnstreiks an Schulen in den Regionen Leipzig und Dresden rollt die Streikwelle nun auch auf Südwestsachsen zu. Die Bildungsgewerkschaft GEW Sachsen will ihren Arbeitskampf in der kommenden Woche ausweiten,...