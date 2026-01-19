MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Nachrichten
  • |
  • Sachsen
  • |

  • Streikwelle rollt auf Sachsens Schulen zu: Hier müssen Sie sich auf Unterrichtsausfall einstellen

Warnstreik im öffentlichen Dienst im Dezember in Berlin. Im Raum Chemnitz und Zwickau gehen nächste Woche Lehrkräfte auf die Straße.
Warnstreik im öffentlichen Dienst im Dezember in Berlin. Im Raum Chemnitz und Zwickau gehen nächste Woche Lehrkräfte auf die Straße. Bild: Sebastian Gollnow/dpa
Warnstreik im öffentlichen Dienst im Dezember in Berlin. Im Raum Chemnitz und Zwickau gehen nächste Woche Lehrkräfte auf die Straße.
Warnstreik im öffentlichen Dienst im Dezember in Berlin. Im Raum Chemnitz und Zwickau gehen nächste Woche Lehrkräfte auf die Straße. Bild: Sebastian Gollnow/dpa
Update
Sachsen
Streikwelle rollt auf Sachsens Schulen zu: Hier müssen Sie sich auf Unterrichtsausfall einstellen
Redakteur
Von Oliver Hach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im öffentlichen Dienst wird weiter um einen neuen Tarifvertrag gerungen. Die Lehrer-Gewerkschaft ruft zu Arbeitsniederlegungen auf. In Schulen der Region drohen Einschränkungen.

Schüler in Sachsen müssen sich auf Unterrichtsausfälle einstellen, weil Lehrer nicht zur Arbeit kommen. Nach der Ankündigung von ersten Warnstreiks an Schulen in den Regionen Leipzig und Dresden rollt die Streikwelle nun auch auf Südwestsachsen zu. Die Bildungsgewerkschaft GEW Sachsen will ihren Arbeitskampf in der kommenden Woche ausweiten,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18.01.2026
1 min.
Einsatz im Chemnitzer Stadtzentrum: Galerie Roter Turm musste geräumt werden
Etwa 200 Personen mussten den Roten Turm am Sonntag verlassen.
Die Feuerwehr war am Sonntag an der Galerie Roter Turm in der Chemnitzer Innenstadt im Einsatz. Das Gebäude wurde evakuiert. Das war der Grund.
Alexandra Engert und Denise Märkisch
Von Julia Czaja
2 min.
17:45 Uhr
2 min.
Zwei Standorte, ein Team: Ist dies das Erfolgsgeheimnis für ländliche Gaststätten?
Meinung
Redakteur
Anja Lammers betreibt ein ungewöhnliches Gastro-Konzept.
Während Städte von kulinarischer Vielfalt profitieren, drohen ländliche Gegenden gastronomisch zu veröden. Das Konzept der Familie Lammers zeigt, dass es anders geht. Ein Kommentar von Julia Czaja.
Julia Czaja
14:12 Uhr
3 min.
Neue Warnstreiks an Sachsens Schulen und Hochschulen geplant
Lehrkräfte und Hochschulbeschäftigte fordern bessere Bezahlung (Archivbild)
Gewerkschaften fordern sieben Prozent mehr Gehalt für Landesbeschäftigte. Die Arbeitgeberseite sieht die Arbeitskämpfe kritisch – wie geht es in den Verhandlungen weiter?
16:30 Uhr
2 min.
Gewerkschaft droht mit Streiks an Schulen und Hochschulen
Die GEW droht mit Streiks an Hochschulen und Schulen.
Bleibt eine Einigung im Tarifstreit aus, könnten Beschäftigte an Schulen und Hochschulen schon nächste Woche die Arbeit niederlegen. Die Gewerkschaften fordern sieben Prozent mehr Lohn.
17:40 Uhr
1 min.
Kegeln: VfB Eintracht Fraureuth bringt sein Leistungsvermögen nicht auf die Bahn
Zu wenige Kegel für einen Heimsieg fielen am Samstag beim VfB Eintracht Fraureuth.
Gegen den Deutschen Meister waren die Westsachsen am Samstag nicht chancenlos, doch nur zwei Spieler aus dem Kader konnten überzeugen.
Anika Zimny
18.01.2026
2 min.
Erfahrene Ärztin verstärkt Gesundheitszentrum im Erzgebirge – Neue Sprechstunde startet bald
Dr. Anne Tippmer übernimmt eine neue hausärztliche Sprechstunde.
Das KfH-Gesundheitszentrum Aue erweitert sein Angebot für eine bessere hausärztliche Versorgung. Eine Fachärztin für Innere Medizin bietet eine neue Sprechstunde an. Was bedeutet das für Patienten?
Holk Dohle
Mehr Artikel