Streit am Keilberg: Gericht in Tschechien erklärt Skipiste zum Forstweg – was heißt das für den Wintersport?

Sachsen
Wegen illegaler Waldrodungen am höchsten Berg des Erzgebirges sollen eine Forstgesellschaft und ihr ehemaliger Chef Strafe zahlen. In Karlsbad steht nun eine wichtige Entscheidung an.
Der nächste Winter kommt bestimmt: Schon in wenigen Wochen könnte die Skisaison am Keilberg starten. Doch an diesem höchsten Berg des Erzgebirges, dem tschechischen Klínovec, schwelt schon seit Jahren ein Konflikt um eine Skipiste, die als einzige Verbindung zwischen zwei Teilen des Skigebiets eine zentrale Bedeutung hat. Nach einem neuen...
