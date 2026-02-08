MENÜ
  Südwestsachsen über Monate vom Dresdner Hauptbahnhof abgekoppelt – im Fahrplan hat die Bahn das schon länger hinterlegt

Kurz vor der Abfahrt des IC Chemnitz–Dresden–Berlin–Rostock am Samstag in Chemnitz. Ab Montag steuert der Zug die Stadt erst einmal nicht mehr an.
Kurz vor der Abfahrt des IC Chemnitz–Dresden–Berlin–Rostock am Samstag in Chemnitz. Ab Montag steuert der Zug die Stadt erst einmal nicht mehr an.
Kurz vor der Abfahrt des IC Chemnitz–Dresden–Berlin–Rostock am Samstag in Chemnitz. Ab Montag steuert der Zug die Stadt erst einmal nicht mehr an.
Kurz vor der Abfahrt des IC Chemnitz–Dresden–Berlin–Rostock am Samstag in Chemnitz. Ab Montag steuert der Zug die Stadt erst einmal nicht mehr an. Bild: Ingolf Wappler
Südwestsachsen über Monate vom Dresdner Hauptbahnhof abgekoppelt – im Fahrplan hat die Bahn das schon länger hinterlegt

Von Frank Hommel
Redakteur
Von Frank Hommel
Zunächst rechnete das Unternehmen demnach mit einer Dauer von zwölf Wochen. Als sich herausstellte, dass das nicht reichen würde, plante die Bahn bei den IC-Zügen nach Chemnitz noch einmal um.

Sie alle haben die Intercity-Verbindung noch einmal genutzt: Die Familie aus Chemnitz, die am Samstagmorgen die Ostsee ansteuerte. Die beiden Männer aus Sachsens drittgrößter Stadt, die nach Berlin fuhren - mittels Deutschlandticket über Senftenberg. Das Paar aus Chemnitz, das bei der Rückfahrt von der Insel Rügen am Samstagabend den IC mit...
