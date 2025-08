Todesfahrer des Magdeburger Weihnachtsmarktes schickt Briefe an die Opfer

Kurz vor Weihnachten 2024 erschütterte die Bluttat Magdeburg und schockte ganz Deutschland: Sechs Menschen wurden auf dem Weihnachtsmarkt getötet, mehr als 300 verletzt. Jetzt bekamen Opfer Post - vom Täter.

Magdeburg/Leipzig. Am 20. Dezember 2024 starben auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt sechs Menschen, mehr als 300 wurden verletzt, als ein Auto in die Besuchermenge raste. Am Steuer des Wagens: Taleb al-A. Er wurde noch vor Ort festgenommen. Wie jetzt bekannt wurde, schrieb der Todesfahrer aus dem Gefängnis heraus Briefe an einen Teil der Opfer.

Das berichten unter anderem die Magdeburger „Volksstimme“ sowie der MDR. Laut Sender versuchte der Saudi in mindestens fünf Fällen, per Brief mit den Opfern des Anschlags Kontakt aufzunehmen.

In den Schreiben bat al-A. etwa um Entschuldigung, schilderte die Bluttat wirr aus seiner Sicht. Die Generalstaatsanwaltschaft Naumburg bestätigte dem MDR die Kontaktversuche. Demnach haben alle Schreiben einen ähnlichen Inhalt.

Opfer aufgefordert: „Bitte kontaktieren Sie mich“

Laut „Volksstimme“ sprach Taleb al-A. eines der Opfer mit Namen an, schrieb über saudische Asylbewerber und deren angeblich drohendes Todesrisiko.

Am Ende des Briefes forderte er das Opfer laut Zeitungsangaben auf: „Bitte kontaktieren Sie mich oder schicken Sie einen Vertreter.“ Und: „Bei Briefen legen Sie bitte immer einen frankierten Umschlag bei.“ Er verblieb dann „Mit freundlichen Grüßen“. Diesen Brief verfasste er offenbar Anfang Juni in der JVA Leipzig.

Der SPD-Politiker Rüdiger Erben zeigt sich angesichts des Vorgangs entsetzt. Erben sitzt im Untersuchungsausschuss des Landtages von Sachsen-Anhalt.

„Das Gesetz lässt ausdrücklich zu, dass Briefe eines Untersuchungsgefangenen an ein Tatopfer zurückgehalten werden dürfen, wenn sie den Schutz des Opfers gefährden könnten“, notiert er in einer Erklärung.

SPD-Politiker warnt vor Re-Traumatisierung

Dies sei insbesondere der Fall, wenn der Kontakt das Opfer psychisch oder physisch gefährde, zum Beispiel durch erneute Traumatisierung. „Wenn der Brief schon nicht zurückgehalten wurde, hätte es zumindest eine andere Vorgehensweise geben müssen. So wäre es möglich gewesen, dass die Staatsanwaltschaft zunächst den Kontakt mit der Adressatin ohne Briefübersendung gesucht hätte. Diese hätte dann einen Empfang verweigern können.“

Große Anteilnahme nach der Bluttat: Hunderte Kerzen, Blumen und Plüschtiere vor der Magdeburger Johanniskirche. Bild: Peter Gercke/dpa-Zentralbild/dpa Große Anteilnahme nach der Bluttat: Hunderte Kerzen, Blumen und Plüschtiere vor der Magdeburger Johanniskirche. Bild: Peter Gercke/dpa-Zentralbild/dpa

Laut Generalstaatsanwaltschaft sei es aus rechtlichen Gründen nicht möglich gewesen, das Schreiben von al-A. an seine Opfer zu unterbinden. Es solle aber geprüft werden, ob es sinnvoll sei, Post an die Anschlagsopfer in Zukunft zunächst an deren Anwälte zu schicken.

Laut „Volksstimme“ lag der ihr vorliegende Brief des Todesfahrers in einem verschlossenen Umschlag, beigefügt war ein Schreiben der Generalstaatsanwaltschaft. Daraus geht hervor, dass die Behörden den Brief entdeckten, als sie die Haft-Post kontrollierten.

So kam al-A. wohl an die Adressen

Wie kam al-A. an die Adressen der Opfer? Womöglich durch Akteneinsicht seines Anwalts. Wie Klaus Tewes, der Sprecher der Naumburger Generalstaatsanwaltschaft, gegenüber dem MDR angibt, könne man al-A. den Zugang rechtlich nicht verwehren.

Der Versand könne demnach nur unterbunden werden, wenn der Inhalt des Briefes strafrechtlich relevant sei. Ansonsten werde das Schreiben nur kopiert und zu den Akten gelegt.

Anschlagsopfer empört und geschockt

Was sagen die Anschlagsopfer zu den Schreiben? Ein Mann gab gegenüber dem MDR an, dass der Brief für die Verarbeitung der Bluttat ein Schritt zurück gewesen sei. Er zeigt sich empört, dass der Todesfahrer an die Adressen kommen konnte: „Wir waren schockiert als wir aus dem Urlaub nach Hause kamen und den Brief im Briefkasten fanden. Wie kann ein Mörder an die Adressen der Überlebenden kommen? Das gibt es echt nur in Deutschland.“

Der Sender erreichte auch eine Seelsorgerin, welche sich um die Opfer des Anschlags kümmert. „Ungefragt werden die Menschen vom Täter wieder eingenommen“, berichtet die Frau, die unerkannt bleiben möchte. „Keiner der Betroffenen, mit denen ich Kontakt hatte, ist an einer Entschuldigung interessiert“.

Die Opfer reagierten in der Mehrheit mit Angst, Empörung und Unverständnis. Die Seelsorgerin appelliert: Anschlagsopfer, die ein Schreiben von Taleb al-A. im Briefkasten finden, sollten überlegen, ob sie den Brief öffnen wollen.

Todesfahrer saß unter anderem in Sachsen ein

Taleb al-A. lebt seit 2006 in Deutschland, war zwischen 2006 und 2008 in Hamburg gemeldet. Im Jahr 2016 erhielt er Asyl als politisch Verfolgter, verfügt über einen unbefristeten Aufenthaltstitel. Er arbeitete als Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie in der Saulus-Klinik in Bernburg (Salzlandkreis), war vor der Tat aber arbeitsunfähig gemeldet.

In Magdeburg entsteht derzeit ein behelfsmäßiges Gerichtsgebäude für den Prozess gegen Taleb al-A., in dem rund 700 Menschen Platz haben sollen. Bild: Peter Gercke/dpa In Magdeburg entsteht derzeit ein behelfsmäßiges Gerichtsgebäude für den Prozess gegen Taleb al-A., in dem rund 700 Menschen Platz haben sollen. Bild: Peter Gercke/dpa

Seit seiner Festnahme wurde er mehrmals verlegt. Zunächst saß er in Sachsen-Anhalt im Gefängnis, später dann in Dresden, anschließend in Leipzig. Von dort wurde er vor Kurzem per Hubschrauber nach Berlin verlegt, wie die Deutsche Nachrichten-Agentur berichtet. In der Haft soll er mehrfach mit Provokationen aufgefallen sein.

In diesem Sommer könnte Anklage erhoben werden. Wann der Prozess startet, ist jedoch unklar. In Magdeburg entsteht derzeit ein eigenes Gerichtsgebäude in Leichtbauweise dafür. Der Platz wird benötigt, weil bis zu 327 Betroffene des Anschlags als Nebenkläger auftreten könnten. (phy)