Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Nachrichten
  • |
  • Sachsen
  • |

  • Todesfahrer von Magdeburg schreibt aus Gefängnis: „Bin bereit, weitere Deutsche zu schlachten“

Nach der Bluttat am 20. Dezember 2024 steht eine schwer bewaffnete Polizistin in Magdeburg auf dem Weihnachtsmarktgelände.
Nach der Bluttat am 20. Dezember 2024 steht eine schwer bewaffnete Polizistin in Magdeburg auf dem Weihnachtsmarktgelände. Bild: Heiko Rebsch/dpa
Nach der Bluttat am 20. Dezember 2024 steht eine schwer bewaffnete Polizistin in Magdeburg auf dem Weihnachtsmarktgelände.
Nach der Bluttat am 20. Dezember 2024 steht eine schwer bewaffnete Polizistin in Magdeburg auf dem Weihnachtsmarktgelände. Bild: Heiko Rebsch/dpa
Sachsen
Todesfahrer von Magdeburg schreibt aus Gefängnis: „Bin bereit, weitere Deutsche zu schlachten“
Redakteur
Von Patrick Hyslop
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am 20. Dezember 2024 tötete Taleb al-A. sechs Menschen auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt und verletzte Hunderte. In einem Brief zeigt er nicht nur Stolz über die Tat: Er würde auch gerne weitere Menschen umbringen.

Dresden.

Kurz vor Weihnachten 2024 raste ein Autofahrer über den Magdeburger Weihnachtsmarkt. Sechs Menschen starben, über 300 wurden bei der Bluttat verletzt. Nun wird bekannt: Der Todesfahrer legte per Brief offenbar ein Geständnis ab - und drohte aus seiner Dresdner Haft heraus.

Das berichten die "Volksstimme" sowie die "Bild". Demnach teilte Taleb al-A. der Naumburger Generalstaatsanwaltschaft in einem achtseitigen Schreiben Folgendes mit: Wenn er eine Zeitmaschine besäße, würde er die Attacke auf den Weihnachtsmarkt erneut durchführen!

"Ich bin stolz auf jenen 20. Dezember und jetzt bereit, weitere Deutsche mit meiner Hand zu schlachten", zitieren Ermittler gegenüber der "Volksstimme" aus dem Brief. Das Schreiben wird gegenüber der Zeitung als authentisch eingestuft - die Handschrift decke sich mit der in einem Testament, das im Tatfahrzeug hinterlassen wurde.

Taleb al-A. plante mehrmals Anschläge

Taleb al-A. verfasste den Brief demnach am 26. März dieses Jahres, während er in Dresden in Haft saß. Darin sieht sich der Saudi, der als Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie in der Saulus-Klinik in Bernburg (Salzlandkreis) arbeitete, als Opfer. Er habe mehrere Strafanzeigen gestellt (u.a. wegen eines angeblich geklauten USB-Sticks), die jedoch eingestellt worden seien. Das habe ihn radikalisiert.

Insbesondere ein Gerichtsverfahren gegen die "Säkulare Flüchtlingshilfe" in Köln, welches er verlor, habe ihn erzürnt. Der Verein setzt sich für religiös Verfolgte sowie religionsfreie Flüchtlinge ein. Nach dem Urteil des Kölner Landgerichts 2023 soll er geplant haben, die Magdeburger Staatsanwaltschaft mit Gasflaschen anzugreifen. Den Plan verwarf er später.

Nicht die einzigen Anschlagspläne, von denen er auf den acht Seiten schreibt. Auch habe er überlegt, ein Terrassencafé sowie ein Restaurant in Magdeburg mit einem Auto zu attackieren. Auch diese Pläne verwarf er. Im November 2023 schließlich nahm er laut Ermittlern die Ernst-Reuter-Allee in Magdeburg ins Visier, machte eine Probefahrt. Und entschied sich dann für die Attacke auf den Weihnachtsmarkt am 20. Dezember 2024.

Attentäter verschickte Briefe an seine Opfer

Der Brief ist nicht das erste Schreiben des Attentäters aus dem Knast: Erst vor Kurzem war bekannt geworden, dass al-A. mehrere Briefe an Opfer seiner Tat versandt hatte. An die Adressen war er wohl durch Akteneinsicht seines Anwalts gelangt. Ein Anschlagsopfer empörte sich gegenüber dem MDR: "Wir waren schockiert als wir aus dem Urlaub nach Hause kamen und den Brief im Briefkasten fanden. Wie kann ein Mörder an die Adressen der Überlebenden kommen? Das gibt es echt nur in Deutschland."

Seit seiner Festnahme wurde Taleb al-A. mehrmals verlegt. Zunächst saß er in Sachsen-Anhalt im Gefängnis, später dann in Dresden, anschließend in Leipzig. Von dort wurde er im Juli dieses Jahres per Hubschrauber nach Berlin verlegt, wie die Deutsche Nachrichten-Agentur berichtet. In der Haft soll er mehrfach mit Provokationen aufgefallen sein.

In diesem Sommer könnte Anklage erhoben werden. Wann der Prozess startet, ist jedoch unklar. In Magdeburg entsteht derzeit ein eigenes Gerichtsgebäude in Leichtbauweise dafür. Der Platz wird benötigt, weil bis zu 327 Betroffene des Anschlags als Nebenkläger auftreten könnten. (phy)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06:00 Uhr
5 min.
Erst ab 18 - Sex-Ausstellung zwischen Kunst und Porno
Die Ausstellung ist erst ab 18 Jahren freigegeben.
Es ist eine Gratwanderung: Das NRW-Forum in Düsseldorf lädt ein zu einer Ausstellung über die ganze Komplexität der Sexualität. Jugendfrei ist die Schau nicht.
Dorothea Hülsmeier, dpa
Von Nicole Jähn
8 min.
09.08.2025
8 min.
Zehn Lügen über den Schulanfang, an die wir in Sachsen glauben
Meinung
Redakteur
Erwartungsdruck mit Schleife.
Der Schulanfang ist ein Zirkus, an dem sich viele Familien in Sachsen jedes Jahr verausgaben. Muss das eigentlich so sein oder lügen wir uns seit Jahrzehnten gegenseitig die Tasche voll? Der Versuch eines persönlichen Ausstiegs.
Nicole Jähn
29.07.2025
5 min.
Todesfahrer des Magdeburger Weihnachtsmarktes schickt Briefe an die Opfer
Magdeburg, 20. Dezember 2024: Nach dem Anschlag steht eine schwer bewaffnete Polizistin auf dem verwüsteten Weihnachtsmarkt.
Kurz vor Weihnachten 2024 erschütterte die Bluttat Magdeburg und schockte ganz Deutschland: Sechs Menschen wurden auf dem Weihnachtsmarkt getötet, mehr als 300 verletzt. Jetzt bekamen Opfer Post - vom Täter.
Patrick Hyslop
10:40 Uhr
1 min.
Diebstahl im Erzgebirge lässt Schulanfänger traurig zurück
Ein geschmückter Traktor sollte der Blickfang heute in Heidersdorf werden.
Der Traktor sollte, liebevoll geschmückt, zum Schulanfang ein Blickfang sein. Polizei setzt auf Zeugenhinweise.
Katrin Kablau
25.07.2025
3 min.
Geplatzte Chipfabrikpläne: Was bedeutet das Intel-Aus in Magdeburg für Sachsens Hightech-Industrie?
Die Absage von Intel in Magdeburg stand seit 2024 im Raum.
Dass Intel das Milliardenprojekt stoppen könnte, war absehbar. Der Branchenverband Silicon Saxony spricht von einem herben Rückschlag für die Technologie-Souveränität Europas und fordert einen schnellen Plan B von der Bundesregierung.
Tobias Wolf
06:00 Uhr
5 min.
Haselnüsse werden teurer, auch wegen des Klimawandels
Haselnüsse wachsen auch in Deutschland, kommen aber vor allem aus der Türkei. (Illustration)
In der Türkei schädigt ein Kälteeinbruch die Sträucher. Auf dem Weltmarkt steigen die Haselnusspreise danach steil. Das macht sich bei Unternehmen und Verbrauchern in Deutschland bemerkbar.
Lukas Müller, Anne Pollmann und Oliver Schmale, dpa
Mehr Artikel