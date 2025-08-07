Todesfahrer von Magdeburg schreibt aus Gefängnis: „Bin bereit, weitere Deutsche zu schlachten“

Am 20. Dezember 2024 tötete Taleb al-A. sechs Menschen auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt und verletzte Hunderte. In einem Brief zeigt er nicht nur Stolz über die Tat: Er würde auch gerne weitere Menschen umbringen.

Dresden. Kurz vor Weihnachten 2024 raste ein Autofahrer über den Magdeburger Weihnachtsmarkt. Sechs Menschen starben, über 300 wurden bei der Bluttat verletzt. Nun wird bekannt: Der Todesfahrer legte per Brief offenbar ein Geständnis ab - und drohte aus seiner Dresdner Haft heraus.

Das berichten die "Volksstimme" sowie die "Bild". Demnach teilte Taleb al-A. der Naumburger Generalstaatsanwaltschaft in einem achtseitigen Schreiben Folgendes mit: Wenn er eine Zeitmaschine besäße, würde er die Attacke auf den Weihnachtsmarkt erneut durchführen!

"Ich bin stolz auf jenen 20. Dezember und jetzt bereit, weitere Deutsche mit meiner Hand zu schlachten", zitieren Ermittler gegenüber der "Volksstimme" aus dem Brief. Das Schreiben wird gegenüber der Zeitung als authentisch eingestuft - die Handschrift decke sich mit der in einem Testament, das im Tatfahrzeug hinterlassen wurde.

Taleb al-A. plante mehrmals Anschläge

Taleb al-A. verfasste den Brief demnach am 26. März dieses Jahres, während er in Dresden in Haft saß. Darin sieht sich der Saudi, der als Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie in der Saulus-Klinik in Bernburg (Salzlandkreis) arbeitete, als Opfer. Er habe mehrere Strafanzeigen gestellt (u.a. wegen eines angeblich geklauten USB-Sticks), die jedoch eingestellt worden seien. Das habe ihn radikalisiert.

Insbesondere ein Gerichtsverfahren gegen die "Säkulare Flüchtlingshilfe" in Köln, welches er verlor, habe ihn erzürnt. Der Verein setzt sich für religiös Verfolgte sowie religionsfreie Flüchtlinge ein. Nach dem Urteil des Kölner Landgerichts 2023 soll er geplant haben, die Magdeburger Staatsanwaltschaft mit Gasflaschen anzugreifen. Den Plan verwarf er später.

Nicht die einzigen Anschlagspläne, von denen er auf den acht Seiten schreibt. Auch habe er überlegt, ein Terrassencafé sowie ein Restaurant in Magdeburg mit einem Auto zu attackieren. Auch diese Pläne verwarf er. Im November 2023 schließlich nahm er laut Ermittlern die Ernst-Reuter-Allee in Magdeburg ins Visier, machte eine Probefahrt. Und entschied sich dann für die Attacke auf den Weihnachtsmarkt am 20. Dezember 2024.

Attentäter verschickte Briefe an seine Opfer

Der Brief ist nicht das erste Schreiben des Attentäters aus dem Knast: Erst vor Kurzem war bekannt geworden, dass al-A. mehrere Briefe an Opfer seiner Tat versandt hatte. An die Adressen war er wohl durch Akteneinsicht seines Anwalts gelangt. Ein Anschlagsopfer empörte sich gegenüber dem MDR: "Wir waren schockiert als wir aus dem Urlaub nach Hause kamen und den Brief im Briefkasten fanden. Wie kann ein Mörder an die Adressen der Überlebenden kommen? Das gibt es echt nur in Deutschland."

Seit seiner Festnahme wurde Taleb al-A. mehrmals verlegt. Zunächst saß er in Sachsen-Anhalt im Gefängnis, später dann in Dresden, anschließend in Leipzig. Von dort wurde er im Juli dieses Jahres per Hubschrauber nach Berlin verlegt, wie die Deutsche Nachrichten-Agentur berichtet. In der Haft soll er mehrfach mit Provokationen aufgefallen sein.

In diesem Sommer könnte Anklage erhoben werden. Wann der Prozess startet, ist jedoch unklar. In Magdeburg entsteht derzeit ein eigenes Gerichtsgebäude in Leichtbauweise dafür. Der Platz wird benötigt, weil bis zu 327 Betroffene des Anschlags als Nebenkläger auftreten könnten. (phy)