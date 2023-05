Treffen von Kretschmer und Söder: Teich gegen Eierschecke

Bei einer bayerisch-sächsischen Regierungssitzung hat Michael Kretschmer ein langwieriges Tauschgeschäft um einen Teich in der Lausitz mit einer Lieferung Eierschecke an seinen Amtskollegen beendet. Beide Länder wollen nun mehr Druck in der Migrationspolitik machen und haben eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet.

Wunsiedel. Die Regierungen Sachsens und Bayerns sind am Dienstag zu einer gemeinsamen Kabinettssitzung im nordbayerischen Wunsiedel zusammengekommen. Unter anderem wurde dabei eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet und ein jahrelanger Streit um einen Teich in der Lausitz symbolisch beendet. In dem Dokument haben sich die Landesregierungen unter anderem auf eine gegenseitige Abstimmung und Unterstützung in Energiefragen verständigt und in der Digitalisierung eine länderübergreifende Zusammenarbeit vereinbart.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und Markus Söder (CSU) traten danach betont freundschaftlich auf. Man ist stolz auf die Gemeinsamkeiten: zwei Freistaaten, die niedrigste Pro-Kopf-Verschuldung aller deutschen Bundesländer, beide Landeshauptstädte München und Dresden sind Hightechzentren für die Schlüsselbranchen der Zukunft und beide Bundesländer auch an der Spitze bei der Schulbildung - Sachsen sogar noch vor Bayern, frotzelt Söder.

Man begrüße den Ausbau der Stromnetze, ein Punkt, bei dem vor allem Bayern im vergangenen Jahrzehnt kräftig auf die Bremse trat, was den Bau einer Nord-Süd-Trasse erschwerte, die Strom aus den Windkraftländern des Nordens nach Süddeutschland bringen soll. Im Bereich Luftfahrt und Mikroelektronik soll die Zusammenarbeit verstärkt werden. Außerdem wollen sich die beiden Freistaaten über Möglichkeiten zum Ausbau einer länderübergreifenden Wasserstoffinfrastruktur abstimmen.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sagte: "Wir wollen, dass bei der Planung der Wasserstoffnetze des Bundes nicht der Bund allein entscheidet, dann Entscheidungen aus dem Himmel heraus trifft, sondern dass es mit den Ländern passiert." Auch Kretschmer mahnte, das müsse im Konsens erfolgen. Verschiedene Interessen der Wirtschaft, Ökologie, Ökonomie, aber auch die soziale Frage müssten berücksichtigt werden. "Wir können keine Politik vertreten, die Rückwege abschneidet oder Alternativen wegnimmt."

Die Lebenswirklichkeit der Menschen im ländlichen Raum finde bei den Plänen der Berliner Ampelregierung kaum statt - beim 49-Euro-Ticket, der Mobilität oder beim Thema Heizung, so Kretschmer. Beide Regierungschefs forderten, die Bahnstrecke Sachsen-Franken-Magistrale endlich zu elektrifizieren. "Der Bund darf hier nicht aus der Verantwortung genommen werden", so Kretschmer. "Es ist eine wichtige Verkehrsachse."

Zusammen wollen Sachsen und Bayern nun bei der Migrationspolitik mehr Druck auf den Bund machen. Es brauche mehr Geld für Länder und Kommunen, verlässlichere Rahmenbedingungen und andere Unterbringungsmöglichkeiten, so Söder. Kretschmer sagte: "Die Anzahl der Menschen, die nach Deutschland kommen, muss reduziert werden." Die Bundesländer seien sich in ihren Forderungen parteiübergreifend immer häufiger einig, so Kretschmer.

Auf die Frage, ob Bayern den Freistaat Sachsen bei der Forderung nach Grenzkontrollen entlang der sächsischen Außengrenzen nach Tschechien und Polen unterstützen würde, antwortete Söder ausweichend und verwies auf die bayerische Grenzpolizei, die in den vergangenen Jahren 80.000 Fahndungstreffer im Bereich illegale Migration, Menschenhandel und Drogenschmuggel erzielte. Dieser Einsatz sei richtig. Migration müsse besser gesteuert werden, die Arbeitsmigration müsse Vorrang haben, die illegale Zuwanderung zurückgedrängt werden.

Die Pressekonferenz von Kretschmer und Söder war vor allem auch eine Abrechnung mit der Bundespolitik. Wohl nicht nur deshalb bezeichnen Kritiker die mit viel Aufwand durchgeführte, aber inklusive Gruppenfoto nur eineinhalb Stunden dauernde bayerisch-sächsische Kabinettssitzung als Kretschmers Wahlkampfhilfe für Söder, der im Herbst vor einer Landtagswahl steht. Für einen Teil des sächsischen Regierungstrosses fiel die Sitzungszeit noch kürzer aus, weil mehrere Minister-Limousinen im Stau gestanden hatten.

Kretschmer selbst kam nicht wie sein bayerischer Amtskollege mit der Limousine, sondern schwebte per Hubschrauber ein und wieder aus, weil er sonst den Spatenstich für die neue Chipfabrik Infineon Smart Power Fab in Dresden mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen verpasst hätte.

Nach dem in Bayern am 1. Mai eine neue Verordnung in Kraft getreten ist, die den Abschuss von "Problemwölfen" erleichtern soll, wolle Sachsen diese nun analysieren, sagte Kretschmer gegenüber der "Freien Presse". Es brauche eine pragmatische Lösung. Die Menschen in Bayern hätten die gleichen Fragen und Bedenken wie in Sachsen, so Kretschmer. Man müsse ihnen zuhören, unter anderem im Bereich der Tierhaltung, in dem Wolfsrisse Zuchterfolge von Jahren mit einem Mal auslöschen würden. "Es geht nicht darum, den Wolf auszulöschen, es geht darum, ein vernünftiges Miteinanderleben zu ermöglichen", so Kretschmer. Aber der Wunsch sei groß, auch Tiere, die auffällig sind, die sich dem Menschen oder Weidetieren nähern, schneller "entnehmen" zu können.

Am Rande der Kabinettssitzung der Regierungen von #Sachsen und #Bayern äußert sich @MPKretschmer zur neuen Wolfsabschuss-Verordnung in BY: "Vielleicht kommen wir zu einer Regelung in der nächsten Zeit, die etwas pragmatischer ist." #Wolf@freie_pressehttps://t.co/m67udaMLrvpic.twitter.com/mXwg2DQNqC - Tobias Wolf (@twOBSERVE) May 2, 2023

Dies sei in Sachsen bereits möglich, sagt der Chemnitzer Landtagsabgeordnete Volkmar Zschocke,

naturschutzpolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion gegenüber der "Freien Presse". Die Rechnung "weniger Wölfe gleich weniger Schäden" sei falsch und führe zur gefährlichen Annahme, man könne durch mehr Abschüsse die Sicherheit erhöhen. "Herdenschutz ist der einzige wirksame Weg zur Vermeidung von Rissen. Möglichst viele Wölfe müssen möglichst früh lernen, dass die Annäherung an Weidetiere mit einem Stromschlag bestraft wird."

Die Deutsche Umwelthilfe hat die neue bayerische Wolfsverordnung als populistisches Wahlkampfmanöver Söders kritisiert. "Die bayerische Staatsregierung macht Politik mit der Flinte und damit jahrzehntelange Fortschritte im Naturschutz kaputt", so Bundesgeschäftsführer Sascha Müller-Kraenner.

Ein eher inoffizieller Programmpunkt des Regierungstreffen war am Dienstag eine Lieferung sächsische Eierschecke an Bayerns Regierungschef Söder. Die Kuchenübergabe beendete ein jahrelanges Politikum um einen kleinen Teich in Oppach/Landkreis Görlitz. Der "Schulteich" war 2008 aus dem Nachlass eines im Allgäu lebenden Mannes in den Besitz des Freistaats Bayern gelangt. Ursprünglich war das Gewässer im Besitz einer Familie, die in Oppach Taschen- und Handtücher herstellte, bevor der Betrieb in der DDR verstaatlicht wurde.

Nach der Wende erhielt die Familie mehrere Grundstücke in der Gemeinde südlich von Bautzen zurück, darunter den mit Schad- und Giftstoffen belasteten Teich. Wegen der erwarteten hohen Sanierungskosten lehnte Oppach die Übergabe des Teichgrundstücks zu einem symbolischen Preis ab, während Bayern weitere Grundstücke bereits versilberte. Bis sich Michael Kretschmer in den Teichstreit einschaltete. 2021 einigten sich die beiden Ministerpräsidenten darauf, dass Bayern das Angebot nachbessert und 150.000 Euro für die Sanierungsarbeiten drauflegt. Oppach übernahm den "Schulteich". Als Kompensation hatte Bayerns Regierungschef Söder von Kretschmer das Dresdner Traditionsgebäck Eierschecke verlangt. Eine große runde Eierschecke und 40 Stück für den Nachtisch beim Mittagessen hatte Kretschmer im Gepäck, die er mit Söder noch verkostete, bevor zwei Konvois Regierungslimousinen wieder Kurs nach Süden und Nordosten aufnahmen.