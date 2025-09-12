Trotz Protest vieler Eltern: Ministerium hält an großflächigen Abordnungen von Lehrern fest

Freistaatweit helfen mehr als 3000 Lehrer ganz oder teilweise an fremden Schulen aus. An ihren Stammschulen häuft sich deshalb der Unterrichtsausfall. Das Kultusministerium sieht keine Alternative.

Gegen die Abordnung von Lehrkräften an fremde Schulen und den damit verbundenen Unterrichtsausfall an deren Stammschulen regt sich zunehmend Protest der Eltern. So sind im Erzgebirge mehrere Online-Petitionen gegen die Praxis des Kultusministeriums gestartet worden. An der Grundschule „Zur Grabentour“ in Neukirchen in der Gemeinde Reinsberg... Gegen die Abordnung von Lehrkräften an fremde Schulen und den damit verbundenen Unterrichtsausfall an deren Stammschulen regt sich zunehmend Protest der Eltern. So sind im Erzgebirge mehrere Online-Petitionen gegen die Praxis des Kultusministeriums gestartet worden. An der Grundschule „Zur Grabentour“ in Neukirchen in der Gemeinde Reinsberg...