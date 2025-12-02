Tunnel eingeflogen: Spektakuläre Bauarbeiten im Zoo Leipzig

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Tunnel im Anflug: Die ersten beiden Röhren, durch die Besucher die Unterwasserwelt im Feuerland bestaunen können, sind jetzt verlegt worden.
Tunnel im Anflug: Die ersten beiden Röhren, durch die Besucher die Unterwasserwelt im Feuerland bestaunen können, sind jetzt verlegt worden. Bild: Zoo Leipzig
Die beiden Teilstücke des Tunnels mussten millimetergenau eingepasst werden. Sie werden Besuchern ermöglichen, die Robben hautnah zu erleben.
Die beiden Teilstücke des Tunnels mussten millimetergenau eingepasst werden. Sie werden Besuchern ermöglichen, die Robben hautnah zu erleben. Bild: Zoo Leipzig
So in etwa wird es aussehen, wenn Besucher den Tunnel mitten durch die Wasserwelt beschreiten.
So in etwa wird es aussehen, wenn Besucher den Tunnel mitten durch die Wasserwelt beschreiten. Bild: Screenshot/Zoo Leipzig/Rasbach Architekten
Aus der Vogelperspektive ist die Dimension der neuen riesigen Anlage gut zu erkennen.
Aus der Vogelperspektive ist die Dimension der neuen riesigen Anlage gut zu erkennen. Bild: Zoo Leipzig
Tunnel im Anflug: Die ersten beiden Röhren, durch die Besucher die Unterwasserwelt im Feuerland bestaunen können, sind jetzt verlegt worden.
Tunnel im Anflug: Die ersten beiden Röhren, durch die Besucher die Unterwasserwelt im Feuerland bestaunen können, sind jetzt verlegt worden. Bild: Zoo Leipzig
Die beiden Teilstücke des Tunnels mussten millimetergenau eingepasst werden. Sie werden Besuchern ermöglichen, die Robben hautnah zu erleben.
Die beiden Teilstücke des Tunnels mussten millimetergenau eingepasst werden. Sie werden Besuchern ermöglichen, die Robben hautnah zu erleben. Bild: Zoo Leipzig
So in etwa wird es aussehen, wenn Besucher den Tunnel mitten durch die Wasserwelt beschreiten.
So in etwa wird es aussehen, wenn Besucher den Tunnel mitten durch die Wasserwelt beschreiten. Bild: Screenshot/Zoo Leipzig/Rasbach Architekten
Aus der Vogelperspektive ist die Dimension der neuen riesigen Anlage gut zu erkennen.
Aus der Vogelperspektive ist die Dimension der neuen riesigen Anlage gut zu erkennen. Bild: Zoo Leipzig
Sachsen
Tunnel eingeflogen: Spektakuläre Bauarbeiten im Zoo Leipzig
Redakteur
Von Jürgen Becker
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das neue Feuerland im Zoo Leipzig soll ein Besuchermagnet werden. Nach Pleiten, Pech und Pannen geht es jetzt mit dem Großprojekt voran.

Leipzig.

Es ist das Kernstück der neuen Attraktion: ein 140 Meter langer Weg, der unter das „Feuerland“ und mitten durch die Wasserwelt führen wird. Vergangene Woche sind dafür nun ein zwölf und ein 14 Meter langer Tunnelabschnitt installiert worden, das dritte Teilstück soll 2026 folgen. Das sei stundenlange Millimeterarbeit gewesen, berichtet Zoodirektor Jörg Junhold, die allen Beteiligten „höchste Vorsicht, Sorgfalt und Konzentration“ abgefordert habe. Junhold: „Aus der einstigen Vision wird jeden Tag ein Stück mehr Wirklichkeit.“

Die beiden Teilstücke des Tunnels mussten millimetergenau eingepasst werden. Sie werden Besuchern ermöglichen, die Robben hautnah zu erleben.
Die beiden Teilstücke des Tunnels mussten millimetergenau eingepasst werden. Sie werden Besuchern ermöglichen, die Robben hautnah zu erleben. Bild: Zoo Leipzig
So in etwa wird es aussehen, wenn Besucher den Tunnel mitten durch die Wasserwelt beschreiten.
So in etwa wird es aussehen, wenn Besucher den Tunnel mitten durch die Wasserwelt beschreiten. Bild: Screenshot/Zoo Leipzig/Rasbach Architekten
Die beiden Teilstücke des Tunnels mussten millimetergenau eingepasst werden. Sie werden Besuchern ermöglichen, die Robben hautnah zu erleben.
Die beiden Teilstücke des Tunnels mussten millimetergenau eingepasst werden. Sie werden Besuchern ermöglichen, die Robben hautnah zu erleben. Bild: Zoo Leipzig
So in etwa wird es aussehen, wenn Besucher den Tunnel mitten durch die Wasserwelt beschreiten.
So in etwa wird es aussehen, wenn Besucher den Tunnel mitten durch die Wasserwelt beschreiten. Bild: Screenshot/Zoo Leipzig/Rasbach Architekten

Tunnel sind Spezialanfertigungen aus den USA

Die Tunnelstücke sind Spezialanfertigungen aus den USA und wurden mit einem riesigen Karn an die richtige Position gebracht. Umgeben werden sie einmal von einem riesigen Becken mit insgesamt sechs Millionen Liter Wasser sein. Durch den weitgehend verglasten Unterwassertunnel werden die Besucher dann ganz nah wie bei einem Tauchgang die Pinguine und Robben beim Schwimmen und Spielen beobachten können.

Darüber hinaus soll eine Wellenanlage Meeresströmungen imitieren. Auch eine Küstenlandschaft mit Seevögeln wird es geben, die von einer großen Tribüne aus einsehbar sein wird. „Wir bleiben auch bei Feuerland unserem Konzept treu und schaffen für die Tiere naturnahe Lebensräume und für die Besucher unvergessliche Erlebnisse“, hatte Zoodirektor Junhold einmal erklärt. „Mit dem neuen Bereich komplettieren wir die Nachbildung des Kontinents und nehmen unsere Besucher mit auf eine Reise durch Südamerika“. Einen Eindruck vom künftigen Lebensraum der Robben und Pinguine vermittelt dieses Video.

Aus der Vogelperspektive ist die Dimension der neuen riesigen Anlage gut zu erkennen.
Aus der Vogelperspektive ist die Dimension der neuen riesigen Anlage gut zu erkennen. Bild: Zoo Leipzig
Aus der Vogelperspektive ist die Dimension der neuen riesigen Anlage gut zu erkennen.
Aus der Vogelperspektive ist die Dimension der neuen riesigen Anlage gut zu erkennen. Bild: Zoo Leipzig

Eröffnung schon mehrfach verschoben

Baustart für die neue Erlebniswelt „Feuerland“ war schon im Mai 2019. Eigentlich hatten die fünf Kalifornischen Seelöwen - Alice, Hilla, Sissi, Finja und Lio - schon 2023 in diese Anlage umziehen sollen. Auch die Humboldtpinguine, Inka Seeschwalben, Meerespelikane und Pudus hatten dort schon längst heimisch werden sollen. Doch es gab immer wieder Rückschläge.

Pleiten, Pech und Pannen

Schon die Baugenehmigung hatte fast zwei Jahre länger gedauert als geplant. Dann drang Grundwasser in die Baugrube ein, es gab Planungsmängel, personelle Ausfälle im Baumanagement, Finanzierungsprobleme wegen der Zoo-Schließung während der Corona-Krise, Lieferengpässe und eine Kostenexplosion, sodass der erste große Baukran für den Rohbau erst im August 2023 auf die Baustelle Feuerland anrücken konnte.

Kosten sind explodiert

Die Kosten für die neue Attraktion haben sich inzwischen mehr als verdoppelt. Ursprünglich war 2016 mit 19 Millionen Euro kalkuliert worden. 2020 wurde schon mit 30 Millionen Euro gerechnet. 2023 war dann sogar schon von 43 Millionen Euro die Rede gewesen. Die Stadt Leipzig als Eigentümerin musste ihren Investitionszuschuss erhöhen. Den Großteil müssen der Zoo und sein Förderverein aber selbst aufbringen. Doch auch die zunächst für 2025 geplante Eröffnung musste noch einmal verschoben werden. Nach gegenwärtigem Stand der Planungen soll „Feuerland“ jetzt 2026 fertiggestellt werden. (juerg)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
03.12.2025
2 min.
Feuchttücher besser dosieren dank Gummiband
Mehr als man braucht: Wie lassen sich Feuchttücher besser dosieren?
Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob dieser Tipp hält, was er verspricht, testen wir mit unserem Hack-Check.
06.11.2025
2 min.
"Jetzt haben wir Gewissheit" - Koala-Baby im Zoo Leipzig
Ein kleines Koala-Jungtier wächst im Zoo Leipzig heran.
Erst war es nur ein kleines Schnäuzchen, jetzt streckt ein Koala-Jungtier im Zoo Leipzig schon seinen Kopf aus dem Beutel seiner Mutter. Eine Sache gibt es aber noch nicht preis.
15:30 Uhr
1 min.
Coca-Cola-Truck: Mit soviel Vorsprung hängt Freiberg die West-Städte ab
Update
Ein Coca-Cola-Truck im Dezember 2023 in der Nähe von München.
Eine von zehn Bewerber-Städten liegt im Osten und die hat gewonnen: Der Coca-Cola-Truck kommt nach Freiberg.
Cornelia Schönberg
02.06.2025
3 min.
So soll der „Zoo der Zukunft“ in Leipzig bis 2028 aussehen
Die „Asiatischen Inselwelten" sollen bis 2027 im Zoo Leipzig fertiggestellt werden. Die Landschaft soll der "Halong Bay" in Vietnam nachempfunden sein.
Rund 250 Millionen Euro und über 25 Jahre Bauzeit: Der Umbau des Leipziger Zoos biegt auf die Zielgerade ein. Was schon entstanden ist - und was noch kommen soll.
Josua Gerner
02.12.2025
1 min.
Nach fünf Jahren Sperrung: B 180 zwischen Erdmannsdorf und Kunnersdorf wird freigegeben
Nur noch bis Freitag ist die B 180 zwischen Erdmannsdorf und Kunnersdorf noch gesperrt.
Gute Nachrichten: Der komplizierte Ausbau der Nadelöhr-Bundesstraße bei Augustusburg ist abgeschlossen.
Matthias Behrend
03.12.2025
8 min.
Trencin und seine Burg sind noch ein Geheimtipp
Blick auf die Mariensäule aus dem Jahr 1712 mit der mittelalterlichen Burganlage im Hintergrund.
Was verbindet eine alte Festung, Street-Art, vegane Küche und Café-Kultur? Trencin in der Slowakei. Die Stadt überrascht mit Geschichte, Kunst und sprüht vor Ideen für das Kulturhauptstadtjahr 2026.
Michael Heitmann, dpa
Mehr Artikel