Neue Attraktionen: Zoo Leipzig erhöht die Preise

Hohe Investitionen in neue Anlagen, gallopierende Kosten: Der Zoo Leipzig erhöht die Ticketpreise. Das kostet der Eintritt künftig.

Leipzig. Auch im kommenden Jahr wird der Zoo Leipzig massiv in bessere Haltungsbedingungen, artgemäße Lebensräume und neue Attraktionen investieren. 18 Millionen Euro sind dafür eingeplant, wie aus dem jetzt beschlossenen Wirtschaftsplan für 2026 hervorgeht. „So beginnt bereits im Frühjahr mit der Eröffnung begehbarer Großvolieren für Aras und Loris ein neues Kapitel in der Vogelhaltung“, sagt Zoodirektor Jörg Junhold. Der Flugraum werde für die Besucher unmittelbar erlebbar. „Zudem ist geplant, die faszinierende Erlebniswelt Feuerland mit Seelöwen und Pinguinen im Jahresverlauf zu eröffnen.“

Baukosten fürs „Feuerland“ immens gestiegen

Die neue Unterwasserwelt „Feuerland“ , die den Robben und Pinguinen eine neue Heimat bieten wird, nimmt langsam Gestalt an. Zwei Teilstücke der Tunnelröhren, die mitten unter die Wasserwelt führen, sind jetzt verlegt worden. Die „Freie Presse“ berichtete. Mehrfach war wegen Pleiten, Pech und Pannen die Eröffnung schon verlegt worden. Die Baukosten für das Großprojekt, das eigentlich schon 2023 hatte eröffnet werden sollen, haben sich inzwischen mehr als verdoppelt. Zuletzt war von um die 43 Millionen Euro die Rede.

Jahreskarte kostet künftig 97 Euro für Erwachsene

Einen genauen Eröffnungstermin für das „Feuerland“ hat Zoodirektor Junhold bislang noch nicht genannt. Am Dienstag kündigte er aber eine Erhöhung der Ticketpreise an. So werden ab dem 1. Januar 2026 die Jahreskarten für Erwachsene 97 und damit sieben Euro mehr als bislang kosten. Kinder zahlen dann fürs Jahresticket 64 Euro (plus 6 Euro) und Familien 250 Euro (plus 15 Euro). Bis zum 31. Dezember 2025 sind die Jahreskarten noch zum gegenwärtigen Preis und künftig auch im günstigeren Abo-Modell erhältlich. Die Tagestickets sollen dann laut Zoo mit Eröffnung von Feuerland teurer werden. An der Tageskasse kostet der Eintritt dann 26 Euro für Erwachsene, also drei Euro mehr als aktuell. Kinder zahlen 17 Euro (plus zwei Euro) und Familien 69 Euro (plus 8 Euro).

So begründet der Zoo die Preiserhöhung

Gestiegene Kosten unter anderem für Personal, Energie und Futter sowie die hohen Investitionskosten machten im neuen Jahr eine Anpassung der Eintrittspreise leider unumgänglich, so Zoodirektor Junhold. „Wir haben verantwortungsvoll für Mitarbeiter, Tiere und Gäste abgewogen und notwendige Anpassungen vorgenommen.“

Für Ermäßigungsberechtigte sowie Leipzig-Pass- und Ferienpass-Inhaber wird es demnach weiterhin ebenso wie mit der Abendkarte rabattierte Preise geben. „Zudem werden mit speziellen Angeboten am Kindertag, dem K!DZ-Riesenkinderfest und Halloween auch weiterhin Tage stattfinden, die mit kostenfreiem Eintritt für Kinder Unterstützung schaffen“, so Junhold. (juerg)