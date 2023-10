Umfrage: Viele Sachsen wollen sich mehr bewegen, bleiben aber Bewegungsmuffel

Der Bewegungsmangel in Beruf - und zunehmend auch in der Freizeit - beeinträchtigt viele Menschen gesundheitlich. Dabei helfen schon kleine Einheiten, um sich besser zu fühlen.

Häufiger Bewegungsmangel in Beruf und Freizeit hat immer deutlichere Folgen für das Wohlbefinden der Menschen. Laut einer aktuellen repräsentativen Befragung im Auftrag der AOK Plus in Sachsen und Thüringen hat fast jeder zweite der Befragten (47 Prozent) schon gesundheitliche Probleme, die auf zu langes Sitzen und Bewegungsmangel...