Verdächtig gute Bewerberzahlen: Wollen genügend junge Leute zur Polizei in Sachsen?

Sachsen
Trotz Werbung in sozialen Medien, Absenkung der Anforderungen und Wirtschaftskrise interessieren sich nur noch halb so viele junge Menschen wie vor zehn Jahren für eine Karriere bei der Polizei.
Sachsens Polizei kämpft um ausreichend Nachwuchskräfte. Zwar konnte das Innenministerium jetzt einen deutlichen Anstieg der Bewerbungen für den Ausbildungsjahrgang 2026 im Vergleich zu 2025 vermelden. Bis Mitte September lagen demnach 2221 (plus 235) für die Polizeifachschulen und 949 (plus 66) für ein Studium an der Hochschule der Polizei...
